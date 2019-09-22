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ولعها الزائد بهاتفها أنهى حياتها

| وكالات

الإثنين, 23-09-2019

أثارت قصة الشابة الروسية ​يفغينيا شولياتفا​، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لقيت حتفها بسبب ولعها الزائد بهاتفها الذكي.
شولياتفا، والتي كانت تبلغ من العمر 26 عاماً، وتقيم في مدينة كيروف الروسية، توفيت إثر تعرضها لصعقة كهربائية في حمام منزلها.
وتشير التحقيقات إلى أن شولياتفا تعرّضت للصعق، نتيجة استعمالها هاتفها الذكي الموصول بالكهرباء​، عبر الشاحن أثناء الاستحمام.
ومن جانبهم أكد ذوو الفتاة أن حياة يفغينيا كانت مفعمة بالمرح وحب تصوير الحيوانات والأطفال، لذا كانت تصطحب هاتفها أينما ذهبت، وتحمّل من خلاله صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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