تطورات إدارية متوقعة في كرة الطليعة .. التأجيل مفيد والانضباط خط أحمر

موجة انتقادات واسعة جداً عصفت بقوة حول أعضاء إدارة نادي الطليعة ومن دون استثناء وصلت في بعض الأحيان للخروج عن المألوف وعبر صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة بعد عزوف جميع الأعضاء عن متابعة فريق الكرة والاهتمام بشؤونه قبل انطلاق الدوري وقبل تأجيله، ما دفع الكابتن عمار شمالي مستغلاً قرار التأجيل لمنح جميع لاعبيه استراحة مفتوحة لن تنتهي قبل التزام الإدارة بوعودها والتي كانت منقسمة أصلاً.

هذه الخطوة أثارت حفيظة عشاق النادي الذين مارسوا ضغطاً كبيراً على المهندس خالد زكية رئيس النادي المستقيل لدفعه للعودة لقيادة النادي الذي باتت مؤشراته غير مبشرة ووصلت لمرحلة التلويح من جانب لاعبي الفريق بفسخ عقودهم إن استمر الحال على ما هو عليه.

هذه الأحداث المتقلبة والمثيرة دفعت داعمي النادي لتجاوز الأزمة التي هي بالأصل ظهرت بفعل خلافات سابقة بين الأعضاء اختفت في مراحل سابقة في ظل نجاح الفريق قي مراحل متعددة في مسابقتي الدوري والكأس.

اجتماع طارئ

داعمو النادي عقدوا اجتماعاً طارئاً دعوا إليه جميع الأعضاء وبعد مشاورات كثيفة وتقليب الطروحات بما يخدم مصلحة النادي، اقترحوا ضرورة قيام عبد الكريم سبسبي المكلف رئاسة النادي المتواضع مادياً بتقديم استقالته ليتسنى للمهندس خالد زكية رئيس النادي السابق العودة لقيادة غرفة القرار، وبالفعل سارت الأمور كما يجب ووعد الزكية بتقديم مبلغ 30 مليوناً على 3 دفعات بالإضافة لمبالغ أخرى سيقدمها الداعمون قد تتجاوز الـ30 مليوناً والتي قد تعيد نصاب الأمور إلى مكانها في حال تم تنصيب الزكية بشكل رسمي.

مستحقات

ومما لا يعرفه أحد أن جميع اللاعبين لهم مستحقات مادية من الدفعة الأولى ولعب الكابتن عمار شمالي دوراً كبيراً في تسيير الأمور الإدارية ريثما تتحسن الأحوال وذلك لقناعته الكبيرة بقدرة أبناء النادي على تجاوز الأزمة رغم صعوبتها كما أكد لنا -وقد علمنا من مصدر متصل أن الكابتن عمار وأثناء حضوره في جبلة كان يؤكد على لاعبيه ضرورة الالتزام بالتدريبات اليومية وخاصة البدنية منها كي لا تتأثر العملية التدريبية التي تواصلت أمس والصحيفة على الطابع وبحضور جميع اللاعبين، وبات في حكم المؤكد انضمام الحارس محمد داوود للجوقة الطلعاوية بعد تأكيدات بفسخ عقده من الوحدة والأيام القادمة ستكشف ذلك وقد أكد فضل النايف أن لاعبين اثنين سينضمان للفريق في مركزي الدفاع والهجوم وأن الأيام العجاف انتهت والقادم سيبشر بالخير وأن الفريق سيظهر بمظهر لائق في مسابقتي الدوري والكأس.

فريق الكرة تطور

فيما يتعلق بالجانب الفني أكد الكابتن عمار شمالي أن فريقه وصل إلى مرحلة متطورة في الجانبين الفني والبدني من خلال تدريبات مركبــة كثيفــة في المرحلة الماضية، وظهــر ذلك واضحــاً في المباريــات الودية التي خاضهــا الفريــق حيث قمنا بتجريب جميع اللاعبين ومنهم لاعبو الشباب المرفعــون للرجال، وقد دخلوا أجواء الفريــق بثقة كبيــرة وســيشكلون صفاً احتياطياً مميزاً، وقد يشارك أحدهم كلاعب أساسي في مباريات الدوري.

أما بالنسبة للوافدين الجدد فقد ظهروا بشكل يتناسب مع تطورات العملية الفنية وقد ينقصنا بعض اللاعبين في عدة مراكز وقد وعد القائمون على الفريق باستقدام 3 لاعبين لسد النقص في مركزي الدفاع والهجوم بعد رحيل سامر السالم إلى الاتحاد في فترة الترهلات الإدارية التي عصفت بالفريق في الأيام الماضية.

التأجيل مفيد

عن موضوع تأجيل انطلاق الدوري أكد الشمالي أن التأجيل صب ومن دون أدنى شك في مصلحتنا على اعتبار أن جميع الفرق وصلت لمستواها المطلوب وكنا سندخل الدوري في حال عدم تأجيله بضغوطات كبيرة في الجانب الإداري، ولكن بعد تسوية الأوضاع سنحاول استغلال التأجيل خير استغلال وقد شعرت بارتفاع الحالة المعنوية عند اللاعبين وسنحاول خوض بعض المباريات الودية لوضع لمسات نهائية قبل انطلاق الدوري الذي أتوقع أن تشتعل منافساته باكراً نظراً لعودة العافية لدورينا, وبالنسبة للطليعة سيكون رقماً مميزاً هذا الموسم ولن نرص بمجرد المشاركة أو الاكتفاء بمراكز دافئة، وخاصة إذا توفرت المعطيات المناسبة كما نتمنى من جانب إدارة النادي.

ولا تنقصنا الثقة بها خاصة بعد تذليل جميع العقبات السابقة وقد يكون الحشد الجماهيري المميز الذي يمتاز به الفريق من أهم أسباب النجاح والذي قد يشكل دعماً ضرورياً في مباريات الدوري.

انضباط

أشار الشمالي في معرض حديثه إلى أن الانضباط الأخلاقي والتكتيكي داخل الميدان هو جل اهتمامه وأن جميع اللاعبين يسعون للظفر بالمشاركة الأساسية وأن الفروقات بين الصفين الأساسي والاحتياطي ضئيلة لأن جميع اللاعبين سيدافعون عن ألوان القميص ميدانياً.