شؤون محلية

انخفاض استهلاك السوريين من اللحوم بنسبة 40 بالمئة

| عبد المنعم مسعود

الإثنين, 23-09-2019

كشف رئيس جمعية اللحامين في دمشق أدموند قطيش أن أسعار لحوم العواس لا تزال مرتفعة ويصل سعر كيلو غرام الخروف الحي إلى 2650 ليرة سورية مبينا أن الانخفاض لم يتجاوز حتى الآن 150 ليرة للكيلوغرام وذلك بعد أن وصل سعر الكيلوغرام للخروف القائم 2800 ليرة لافتاً إلى أن هذا الانخفاض انعكس على سعر الكيلوغرام من أجزاء الخاروف بنحو 500 ليرة لا أكثر.
ورأى قطيش أن ارتفاع السعر يرافقه جمود بالأسواق يعود سببه لانخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلك ويدفع اللحامين للذبح بكميات قليلة وفقا لقدرتهم على تصريف المنتج مبيناً أن سعر الكيلوغرام من الهبرة يتراوح بين 7500 و 8 ألاف ليرة وأنه وفقا لهذا السعر فإن فئة محددة في المجتمع هي الوحيدة القادرة على الشراء.
وبيّن قطيش أن قلة الطلب ملحوظة في السوق بشكل واضح سواء على لحوم العواس أو العجول مبيناً أنه إضافة إلى ارتفاع السعر فإن الاستهلاك انخفض إلى نحو 40 بالمئة بعد عيد الأضحى.
ووفقاً لقطيش، الأجدى للحكومة العمل على إيقاف التهريب فذلك سيؤدي إلى انخفاض سعر كليوالغرام من الخروف الحي إلى ألفي ليرة مبينا أنه لكي يعود كيلوغرام الهبرة إلى 5 ألاف ليرة ويستطيع المستهلك أن يضيف اللحم إلى مائدته فإنه يجب أن يصل سعر الكيلوغرام من الخاروف الحي إلى 1500 ليرة موضحاً أن قرار الحكومة بالسماح باستيراد الخراف للذبح من أجل الاستهلاك المحلي يحتاج تطبيقه إلى فترة زمنية قد تصل إلى ستة أشهر.
ولم يقلل قطيش من أهمية القرار متوقعا أنه بمجرد وصول خراف البيلا سيظهر حكما انعكاسها على الأسواق وخصوصاً إذا ما طرحت لحومها بأسعار مغرية للمستهلك وضمن قدرته الشرائية، أما إذا كانت أسعارها مرتفعه أو مقاربة للمنتج المحلي فلن تفيد المستهلك، متوقعاً أن يكون مصدر خراف البيلا البرازيل أو استراليا.
ورأى قطيش أن أسعار لحوم العجول في الخارج مقاربة لأسعارها في السوق المحلية لذلك فإن استيراد هذه العجول لن يؤثر في السوق المحلية إلا إذا تم استيرادها بأعمار صغيرة وتم تسمينها قبل طرح لحومها في الأسواق المحلية.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 23-09-2019

170 طبيباً تعاونوا مع المنظمات الإرهابية … رئيس فرع النقابة لـ«الوطن»: الوضع المعيشي لأطباء إدلب سيئ وعدد قليل يعمل والبقية يعتاشون من مدخراتهم

الإثنين, 23-09-2019

خفايا السوق السوداء للطب النسائي … نقيب الأطباء: انتشار عمليات الإجهاض الجنائي وترميم «غشاء البكارة» في مناطق المسلحين … مدير مشفى التوليد: أخلاق بعض الأطباء «تعرت» علماً أن مهنتنا أخلاقية أولاً

الإثنين, 23-09-2019

3 جامعات أجلت امتحاناتها لطلاب الدراسات العليا.. والبقية في مواعيدها … خوري لـ«الوطن»: 5 آلاف طالب وطالبة إلى الامتحانات في دمشق في الأول من الشهر القادم

الإثنين, 23-09-2019

لا مساس بالأسواق التراثية … مدلجي لـ«الوطن»: لن تبقى مناطق مخالفات أو سكن عشوائي في حلب… بعد 15 سنة!

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock