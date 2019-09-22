المديرة تنفي ما يشاع عن وقف الفوائد على الودائع … 29 ألف قرض منحها «التوفير» منذ بداية العام تجاوزت قيمتها 22.9 مليار ليرة

نفت مديرة مصرف التوفير هيفاء يونس لـ«الوطن» ما يشاع حول إيقاف الفوائد على الإيداعات لدى المصرف، معتبرةً الأمر مجرد إشاعات، وذلك رداً على ما أثير مؤخراً في بعض صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حول إيقاف الفوائد.

من جانبه، بين مدير التخطيط والإحصاء في المصرف محمد رائد مقداد أن حجم الإيداعات لدى المصرف سجل زيادة حتى نهاية شهر آب الماضي بنحو 30 مليار ليرة سورية، عما كانت عليه بداية العام الجاري، إذ سجلت حتى نهاية آب نحو 170 مليار ليرة، قابلها سحوبات بنحو 140 مليار ليرة.

ونوّه بأن المصرف مستمر بمنح التسهيلات الائتمانية وفق خطة عمله، والتوجهات الحكومية، وأنه منذ بداية العام الجاري تم منح نحو 29.2 ألف قرض بقيمة 22.9 مليار ليرة، منها 16.4 ألف قرض تنموي للعاملين في الدولة بقيمة 9.6 مليارات ليرة، ونحو 10.8 آلاف قرض تنموي للعسكريين بقيمة 7.3 مليارات ليرة، على حين تم منح نحو 388 قرضاً لأصحاب المهن العلمية بقيمة 5.3 مليارات ليرة، ونحو 1550 قرضاً للمتقاعدين بقيمة 651 مليون ليرة.

وكانت الإدارة العامة لمصرف التوفير أعلنت عن نسب فوائد جديدة شملت عدة أنواع حسابات في المصرف ومنها حساب التوفير وحساب توفير الأطفال والحسابات لأجل، وتم تطبيقها اعتباراً من أول تموز 2019، بنسبة على الحساب الجاري صفر بالمئة، وحساب التوفير 7% حتى مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية، وحساب الأطفال 7% حتى مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية، على حين حسابات الادخار (وديعة لأجل) فبنسبة 7% سنوياً للوديعة لأجل 3 أشهر، والحد الأدنى لفتح الحساب 100 ألف ليرة سورية، ووديعة لأجل 6 أشهر نسبة الفائدة 7% سنوياً، الحد الأدنى لفتح الحساب 100 ألف ليرة، ووديعة لمدة عام معدل الفائدة 7% سنوياً، الحد الأدنى لفتح الحساب أيضاً 100 ألف ليرة سورية.

بينما الوديعة لمدة سنتين فمعدل الفائدة 7% سنوياً، والحد الأدنى لفتح الحساب 200 ألف ليرة، وكذلك الوديعة لأجل 3 سنوات بمعدل فائدة 7% سنوياً وحد أدنى لفتح الحساب عند 200 ألف ليرة.

هذا ويمنح المصرف قروضاً قصيرة الأجل بهدف تمويل رأس المال العامل لكل الفعاليات الاقتصادية بمختلف أنواعها وطبيعتها على أن تكون المنشآت قائمة ومرخصة وتمارس نشاطها بشكل فعلي، وذلك لتمكين المنشآت من شراء المواد الأولية وزيادة قدرتها التشغيلية واستغلال الطاقة الإنتاجية بالشكل الأفضل.

واستطاع مصرف التوفير أن يوفر للمتعاملين معه إجراء عمليات السحب والإيداع عبر كل فروعه ومكاتبه، بغض النظر عن الفرع أو المكتب الذي بيده الحساب، إذ يضم المصرف 60 فرعاً ومكتباً تنتشر في مختلف المدن السورية.