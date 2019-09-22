رئيس جهاز الرقابة المالية: الشكاوى يجب أن تكون من منطلق الغيرية وليست لأسباب شخصية

لقد نشرتم في عددكم الصادر يوم الأربعاء 18/9/2019 تصريحاً على لسان رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية تحت عنوان: «نسبة كبيرة من الشكاوى الكيدية».

مشيرين إلى أن هذا العنوان لم يكن دقيقاً حيث تم التصريح عن آلية عمل الجهاز المركزي ومن ضمنها التحقيق في القضايا التي تحال من مفتشي إدارات التدقيق أثناء القيام بمهامهم حين يتم اكتشاف خلل أو خطأ يؤدي إلى الإضرار بالمال العام ويستوجب التحقيق وتتم معالجته وفق الأصول والقواعد المنصوص عنها بقانون الجهاز إما عن طريق الوزير المختص وإما بالإحالة على القضاء في حال استوجب ذلك.

أما ما يتعلق بشكاوى المواطنين فيتم إحالتها على مديرية التحقيق للتقصي والتدقيق بمحتواها وفي حال ثبوت صحتها يتم التحقيق بها، وأشرت إلى أن الشكاوى يجب أن تكون من منطلق الغيرية على المال العام والمصلحة العامة وليست لأسباب شخصية ومرفقة بوثائق وبيانات دقيقة حتى لا يتم هدر وقت وجهد المفتش بشكاوى شخصية غير صحيحة أو كيدية.

رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية

محمد عبد الكريم برق