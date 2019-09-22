برجك اليوم – الاثنين 23 أيلول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان استفد من تجاربك وأخطائك كي لا تخطأ الخطأ نفسه مرتين فقد يقلقك هاتف عاطفي أو تناقش أفراد عائلتك، فاليوم يحمل لك بعض التوتر على صعيد المقربين.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار الفترة القادمة للبشائر والتعارف والمصالحات والتشبث بمن حولك ولتعيش الفرح، فأنت تستعيد محبتك وطاقتك الإيجابية للأسرة ولمن تحب وتسيطر على عواطفك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنت إما أنك تصرف أكثر من دخلك بسبب وضع صحي أو باستشارات طبية، أو تصرف على أمور كمالية في منزلك أو هندامك فانتبه إلى مالك وضعه في مكانه المناسب.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز الحظوظ جيدة جداً وأبواب الحياة مفتوحة إذا بذلت جهداً لتغير حياتك، وخذ قرارات ولا تعتبر أن التغيير مخاطرة فهو ليس كذلك إذا درست ما تفعل جيداً.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب ربما تسمع أخباراً وتحزن لما يقال أو تنتابك حالة من الحساسية غير المبررة، فانتبه إلى صحتك النفسية لأنك قد تقع في شرك الوهم أو العزلة أو العصبية.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول قد تستقبل ضيوفاً آتين من الخارج أو تسمع لهجة مختلفة عن لهجتك أو تباشر بجديد، وتعبر عن نفسك في لقاءات مع الأصدقاء تحمل لك السعادة فهذه فترة مناسبة وواعدة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول تشعر أن الجميع ضدك فيما تقول أو إنهم يناقشونك في أمور وفي أحكام كنت تظنها بديهية، فقلل من كلامك ونقاشاتك واجتنب التسرع والانفعال ولا تجعل التوتر يتراكم.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني حب المحيط لك يشجعك على خطوات تقوم بها، وقد تفكر بطلب من رؤسائك في العمل لتعزز نجاحك وتسير باتجاه الأفضل، فأنت تحذف الأشياء غير المفيدة من حياتك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أنت تعمل وتساعد وتطلب المساعدات وتحقق أهدافك وتساعد غيرك على تحقيق هدفه، لأنك تتمنى أن يكون كل من حولك مرتاحين وتسعى لمساعدتهم وتشد بيدك على ظروفهم المتعبة.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني تنتبه أنك اعتمدت على أشخاص غير أكفاء احم مصالحك- عرقلة في العمل، فلا تحاول فض الشراكات هذه الأيام ولا تنسحب من المعارك ولا تهدم كل ما بنيته.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أمور تضايقك تقوم بكبتها داخلك ما يولد لديك ذلك الألم وقد ينحرف مزاجك، فلا تهدر وقتك بتفاصيل لا تلزمك بل كثف جهودك لإنهاء عملك ولا تؤجل أمورك الضرورية.