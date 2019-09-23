استشهاد 11 يمنياً بقصف لطيران العدوان السعودي

استشهد 11 يمنياً بينهم سبعة من أسرة واحدة جراء قصف طيران العدوان السعودي محافظات عمران والحديدة وحجة.

وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» بأن حصيلة ضحايا غارات طيران العدوان على منطقة السواد بمحافظة عمران ارتفعت إلى سبعة أشخاص بعد انتشال جثتي طفلين.

وكان موقع «المسيرة نت» أفاد في وقت سابق بأن طيران العدوان السعودي شن ثلاث غارات على منطقة السواد وإمعانا منه في جرائمه لاحق أسرة أحد المواطنين من البدو الرحل بداخل أحد المساجد بعد هروبهم من خيمتهم ما أدى إلى استشهاد خمسة منهم بينما لا يزال طفلان في عداد المفقودين.

كما استشهد يمنيان اثنان أصيبا بجروح خطيرة نتيجة استهداف طيران العدوان سيارتهما في منطقة العادي بمديرية حرف سفيان بالمحافظة نفسها.

وفي محافظة الحديدة استشهدت طفلة متأثرة بجراحها جراء القصف المدفعي للعدوان السعودي ومرتزقته الذي أصاب منزلها في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

كما شن طيران العدوان 17 غارة على محافظات صنعاء وعمران وحجة.

وفي وقت لاحق استشهد يمني وأصيب آخر جراء غارات لطيران العدوان السعودي على محافظة حجة شمال غرب اليمن.

في المقابل قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي خلال قصف صاروخي للجيش اليمني واللجان الشعبية على تجمعات لهم في محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري لموقع «المسيرة نت» اليمني: إن «القوة الصاروخية للجيش اليمني أطلقت أربعة صواريخ من نوع زلزال1 وقذائف على تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي جنوب حيران في محافظة حجة ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم».

كما أشار المصدر إلى مقتل 16 عنصراً من قوى العدوان السعودي خلال عمليات قنص جنوب حرض وشرق مثلث عاهم نفذها الجيش اليمني في حجة.

هذا وقتل ثلاثة من مرتزقة العدوان السعودي بعمليات قنص نفذتها وحدة من الجيش اليمني في قطاع عسير.

وأفاد مصدر عسكري يمني لموقع «المسيرة نت» بأن قناصة الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي في الربوعة بعسير ما أدى إلى مقتل ثلاثة من المرتزقة وإصابة آخرين.