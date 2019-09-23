دمشق والأمم المتحدة تعلنان رسمياً إطلاق أعمال «اللجنة الدستورية» … المعلم: جرى الاتفاق على كل تفاصيلها بفضل مواكبة وتوجيهات الرئيس الأسد

بما يؤكد أن سورية فرضت رؤيتها فيما يتعلق بتشكيل «اللجنة الدستورية» وآليات وإجراءات عملها، أعلنت دمشق والأمم المتحدة رسمياً أمس إطلاق أعمال هذه اللجنة.

وخلال مشاركته في الحفل الذي أقامته السفارة الصينية بدمشق مساء أمس قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم: «بعد زيارة المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، جرى الاتفاق على كل تفاصيل هذه اللجنة، وذلك بفضل مواكبة وتوجيهات سيادة الرئيس بشار الأسد، طوال 18 شهراً من المحادثات».

إعلان المعلم، جاء بعد ساعات قليلة من لقاء جمعه مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، وحسبما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا» جرى خلال اللقاء «بحث القضايا المتبقية المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية، وآليات وإجراءات عملها، بما يضمن قيامها بدورها وفق إجراءات واضحة ومتفق عليها مسبقاً، وبعيداً عن أي تدخل خارجي، وكان الاجتماع إيجابياً وبناءً».

وذكرت «سانا» أن وجهات النظر كانت «متفقة على التأكيد بأن الشعب السوري هو الوحيد الذي له الحق بقيادة العملية الدستورية، وضرورة أن يقوم السوريون بتقرير مستقبلهم بأنفسهم دون أي تدخل أو ضغوطات خارجية، بما يضمن تحقيق التقدم المنشود في العملية السياسية، وصولاً إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق في الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى التأكيد ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض الإرهاب بل أشكاله».

وأكد المعلم، التزام سورية بالعملية السياسية، مجدداً استعدادها لمواصلة التعاون مع المبعوث الخاص لإنجاح مهمته بتيسير الحوار السوري السوري للوصول إلى حل سياسي بقيادة وملكية سورية، بالتوازي مع ممارسة حقها الشرعي والقانوني في الاستمرار في مكافحة الإرهاب، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية.

بدوره، قدم بيدرسون عرضاً حول نتائج لقاءاته التي أجراها في الفترة الماضية، مشيداً بالتقدم الحاصل في العملية السياسية، ومؤكداً استعداده لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في تيسير الحوار السوري السوري وتحقيق النتائج المرجوة.

وقالت «سانا»: إن اللقاء حضره نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، ومعاون الوزير أيمن سوسان، ومدير إدارة المكتب الخاص في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمراني.

بدوره أصدر بيدرسون أمس بياناً تلقت «الوطن» نسخة منه قال فيه: «زرت دمشق للمرة الأخيرة في تموز لإجراء مشاورات مع الحكومة السورية»، مشيراً إلى أنه «منذ ذلك الوقت، أجريت عدة جولات من المشاورات مع هيئة المفاوضات السورية» المعارضة، وأضاف: «عقدت (أمس) اجتماعاً إيجابياً جداً مع المعلم لاستكمال مناقشة كل القضايا المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية»، وأوضح أنه تواصل (أمس) أيضاً مع رئيس هيئة المفاوضات السورية المعارضة نصر الحريري، وقال: «أجريت محادثات إيجابية معه»، لافتاً إلى أنه سيقوم «بإطلاع الأمين العام على نتائج محادثاته».

وبعد ساعات قليلة على انتهاء المباحثات التي جرت في دمشق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وقال، في مؤتمر صحفي: «اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها في جنيف خلال أسابيع قريبة»، معتبرًا أن «تشكيلها يمكن ويجب أن يمثل انطلاقة للمسار السياسي نحو التسوية في سورية».

تأتي زيارة بيدرسون إلى دمشق بعد الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق على قائمة أعضاء «اللجنة الدستورية»، في ختام القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، حيث كشف الرئيس الروسي بأن العمل على تشكيل هذه اللجنة اكتمل ولم يتبق سوى الاتفاق على آليات عملها.

وكان «الائتلاف» المعارض استبق زيارة بيدرسون إلى دمشق بفرض شروط جديدة على عمل اللجنة الدستورية، ورفض محاولات حصر عمل هذه اللجنة في إدخال تعديلات على الدستور الحالي، ولكن حسبما تم إعلانه أمس سواء من دمشق أو نيويورك فإن المبعوث الخاص تجاوز شروط «الائتلاف» ومن يقف خلفهم، ومضى في تشكيل اللجنة، بعد إطلاع القيادة السورية على إجراءات وآليات عملها التي جاءت أساساً وفق رؤية دمشق.

على خط مواز، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الذي تترأس بلاده حالياً مجلس الأمن، في مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية: إن المبعوث الخاص إلى سورية، سيقدم إحاطة في مجلس الأمن في 30 من أيلول، و«آمل أن يعلن فيها إنشاء اللجنة الدستورية».

«الوطن» تنشر لائحة أسماء وفد حكومة الجمهورية العربية السورية في لجنة دراسة تعديل الدستور التي تم التوافق حولها

١- أحمد نبيل كزبري

٢- أحمد محمد فاروق عرنوس

٣- رياض علي طاووز

٤- محمد خير أحمد العكام

٥- جميلة مسلم الشربجي

٦- أمل فؤاد يازجي

٧- إيمان يحيى حمدان

٨- أشواق أيوب عباس

٩- حسين فوزي فرحو

١٠- جانسيت عدنان قازان

١١- محمد عصام أحمد هزيمي

١٢- نزار صادق صدقني

١٣- أمجد ياسين عيسى

١٤- عبد اللـه محمد السيد

١٥- أيهم عبد الرحمن الحوراني

١٦- نزار علي سكيف

١٧- محمد ماهر عبد اللـه العلبي

١٨- محمد علاء محمد محجوب التيناوي

١٩- فهد أحمد العدوي

٢٠- سعيد عبد الواحد نحيلي

٢١- جمال عبد الرزاق قادري

٢٢- صفوان محمد القربي

٢٣- عبد القادر عمر قبلان

٢٤- خالد خزعل خزعل

٢٥- محمد خير فارس كنهير

٢٦- عيسى مد اللـه المخول

٢٧- هيثم حسن الطاس

٢٨- رضوان إبراهيم مصطفى

٢٩- طريف عبد المجيد قوطرش

٣٠- موعد محمد ناصر

٣١- دارين عبد السلام سليمان

٣٢- شيرين عبد العزيز اليوسف

٣٣- بشير الحلبوني

٣٤- مهى العجيلي

٣٥- عبد القادر محمد شعبان عزوز

٣٦- أنيسة عبود

٣٧- غسان سليمان عباس

٣٨- محمد ماهر قباقبي

٣٩- إيهاب حامد

٤٠- محمد أكرم العجلاني

٤١- خالد موسى العبود

٤٢- جازية الشيخ علي

٤٣- حسن عبد اللـه الأطرش

٤٤- رائدة ياسين وقاف

٤٥- محمد براء أحمد رشدي القاطرجي

٤٦- ريمون صبرة هلال

٤٧- تركي عزير حسن

٤٨- موسى إليان عبد النور

٤٩- نورا أريسيان

٥٠- طالب قاضي أمين