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قلة البطاقات الذكية وضعف الإنترنت يصعّب على أهالي الغوطة استبدال إسطوانات الغاز

| عبد المنعم مسعود

الثلاثاء, 24-09-2019

في وقت طالب أعضاء في مجلس محافظة ريف دمشق بأن تتناسب كمية توزيع الغاز مع عدد البطاقات الذكية في كل منطقة، كشف عضو المكتب التنفيذي للمحروقات ميشيل كراز أنه لم يتم الوصول إلى كامل العائلات في الغوطة لإصدار البطاقة الذكية.
وخلال جلسة المحافظة أمس أوضح كراز أن البعض لديهم بطاقة ذكية لكن لا يوجد انترنت لكي يعمل الجهاز عند المعتمد لكي يتمكنوا من الحصول على أسطوانة الغاز المنزلي.
وبين بعض الأعضاء أن منطقة مثل دير علي يوجد فيها 4 آلاف بطاقة ذكية في حين أن ما يصل لها لا يتجاوز 500 أسطوانة وفي حفير الفوقا لا يوجد سوى أربعة معتمدين وما يتم تخصيصه لهم لا يتجاوز الـ50 اسطوانة لكل معتمد في حين أن عدد البطاقات يتجاوز 3 آلاف.
وكشف مدير الغاز في دمشق وريفها نائل علاف أن ريف دمشق تحتاج يومياً إلى كمية تتراوح بين 25 ألفاً إلى 30 ألفاً في حين أن ما يتم توزيعه حالياً يتراوح بين 14 ألفاً إلى 20 ألفاً فقط.

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