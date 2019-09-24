اقتصاد

«اتحاد الفلاحين» لـ«الوطن»: الكمية المسوقة من القمح مليون طن هذا الموسم وموسم القطن مبشر

| رامز محفوظ

الأربعاء, 25-09-2019

صرّح رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين خطار عماد لـ«الوطن» أنه تم تسويق ما يقارب مليون طن من القمح لهذا الموسم، متوقعاً أن الكمية المسوقة سوف تتجاوز المليون طن.
وأشار إلى أن تسويق القمح مازال مستمراً، ويسير دون أي عقبات، وكما هو مخطط له، لافتاً إلى أن صرف المبالغ للفلاحين يتم بالسرعة القصوى، وخلال 24 ساعة من تاريخ التسليم وليس هناك أي تأخير بصرف المبالغ للفلاحين.
وبالنسبة للأقطان، أوضح عماد أن الاستلام من الفلاحين لم يبدأ بعد، مشيراً إلى أن عملية القطاف جارية حالياً، ولم يتم حتى تاريخه تحديد موعد لاستلام الأقطان من قبل المؤسسة السورية لحلج الأقطان.
ولفت رئيس مكتب التسويق إلى أنه تم تحديد سعر كيلو القطن لهذا الموسم بمبلغ 360 ليرة سورية، أي بزيادة 60 ليرة عن الموسم الماضي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه خلال الموسم الماضي كان يتم استلام القطن من الفلاحين من قبل المؤسسة السورية لحلج الأقطان بسعر 300 ليرة سورية للكيلو الواحد.
وأوضح أن موسم القطن لهذا العام موسم مبشر، وسوف يكون أفضل من المواسم السابقة، لافتاً إلى أن الكمية التي ستسوق هذا الموسم ستكون أكبر من الكمية التي سوقت خلال المواسم السابقة، مرجعاً ذلك للانتصارات الكبيرة للجيش العربي السوري ولتحرير مساحات جديدة من الأراضي.
وأشار إلى أن انعقاد مؤتمر القطن سيكون في الثالث من الشهر القادم في مدينة حلب، مبيناً أن هدف انعقاد المؤتمرات التي تخص الشؤون الزراعية عموماً والقطن بشكل خاص؛ مناقشة جميع القضايا المتعلقة بالشأن الزراعي، وتذليل جميع العقبات التي تقف في وجه العملية الإنتاجية التي تصب برمتها في صالح الفلاح السوري، مشيراً إلى أنه سيتم خلال المؤتمر عرض واقع محصول القطن ومناقشة الصعوبات التي تواجه المحصول وإيجاد حلول منطقية لها.

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