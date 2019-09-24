معرض دائم للمنتجات الصينية في المنطقة الحرة بعدرا قريباً وترخيص مركز تجاري إيراني بدمشق

صرح مصدر في وزارة الاقتصاد لـ«الوطن» بأنه ستتم إقامة معرض دائم للمنتجات الصينية في المنطقة الحرة بعدرا قريباً، والعمل جارٍ حالياً لاستكمال الإجراءات اللازمة، بحيث يتم تأمين البضائع والتجهيزات، والتي ستلبي حاجة القطر والدول المجاورة، علماً بأن المدينة الصينية في المنطقة الحرة بعدرا بدأت العمل قبل انطلاق معرض دمشق الدولي بدورته 61، وهي تضم عدداً من الشركات التي شاركت في المعرض.

وكشف المصدر عن ترخيص مركز تجاري إيراني في المنطقة الحرة بدمشق، ويتم حالياً تجهيز البناء الذي سيضم لاحقاً بضائع إيرانية، إضافة لمعرض دائم للمنتجات الإيرانية في المنطقة الحرة دمشق.

ولفت إلى أن فكرة إنشاء مناطق حرة تخصصية (صناعية- سياحية- خدمية وغيرها) غير واردة حالياً، مبيناً أن مشروع قانون الاستثمار الجديد نص على إحداث مناطق اقتصادية خاصة، داخلياً، وذلك بهدف تشجيع أنشطة أو قطاعات ذات أهمية خاصة، وكذلك الأمر تنمية المناطق المتضررة أو النامية، إذ يختلف ذلك كلياً عن نظام الاستثمار الخاص بالمناطق الحرة الذي يتم دراسة تعديله.

يُذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تسعى لرسم خريطة طريق حديثة لجهة اعتماد نمط استثماري جديد عن طريق تشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة، وذلك لجذب المنشآت الإنتاجية وتفعيل عملها لجعلها إحدى أذرع التنمية الاقتصادية وتنفيذ خططها التنموية وتحقيق إيرادات تغذي الخزينة العامة للدولة واستثمارها بالشكل الأمثل