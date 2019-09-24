ألمحت إلى مساعدة دول لهم في الحصول عليها … روسيا تكشف عن مواصفات «درونات» الإرهابيين في سورية

كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن مواصفات الطائرات المسيرة «الدرونات» التي تم إسقاطها قرب قاعدة «حميميم» الجوية في سورية، لافتاً إلى أن «هناك من يتقن هذه التكنولوجيا، ويقدم المساعدة للجماعات الإرهابية»، في إشارة إلى الدول الداعمة للإرهابيين.

وقال المتحدث باسم الجنرال إيغور كوناشينكوف للصحفيين، حسب وكالة «سبوتنيك»: إن مدى طيران إحدى الطائرات المسيرة يبلغ 150 كيلومتراً، ويمكن أن يصل ارتفاع تحليقها إلى أربعة كيلومترات.

وأضاف الناطق وهو يعرض أمام الصحفيين قطعة من إحدى هذه الطائرات من دون طيار، تم إسقاطها في سبتمبر عند اقترابها من القاعدة الروسية: «هذا خطير جداً».

وأشار إلى أن المظهر الخارجي لهذه الطائرات يبدو بسيطاً وغير جذاب، إلا أن الذين صمموها، استخدموا حلولاً تقنية معقدة تتطلب مستوى تعليمياً اختصاصياً محدداً.

وقال: «على أحد هذه الأجهزة القتالية، تم تركيب منظومة توجيه للملاحة وثلاثة هوائيات وأجهزة لتعليق الذخيرة، وعلى جهاز آخر، تم تركيب محرك يعمل بالبنزين مع خزان وقود عادي سعة 5 لترات».

واعتبر كوناشينكوف، أن «أكثر ما يثير الاهتمام، الآلية المخصصة لرمي الذخيرة، فعند الاقتراب من النقطة المحددة للقصف، يتم دفعها وإسقاطها من ارتفاع 1.5-2 كم».

وأكد أن المسلحين يقومون بتطوير هذه الدرونات ويبتدعون حلولاً تقنية مختلفة لها، وقال: «ندرك أن تجميع هذه الدرونات يتم وفقاً لمخططات فنية محددة وقوالب متوفرة، وطبعاً هناك من يتقن هذه التكنولوجيا، ويقدم المساعدة للجماعات الإرهابية».

وفي 3 أيلول الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير طائرتين من دون طيار تابعة للجماعات الإرهابية، وذلك بعد اقترابها من قاعدة «حميميم»، بعد أن أعلن الجيش الروسي في 11 أب عن تدمير 6 «درونات» حاولت الاقتراب من قاعدة «حميميم».