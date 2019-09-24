تحدث عن تفعيل الخط الجوي والمساهمة في إعادة الإعمار … صباغ يستقبل السفير الجزائري

كشف السفير الجزائري في دمشق صالح بوشه سعي بلاده للمساهمة في عملية إعادة الإعمار في سورية والاستفادة من فرص الشراكة المتاحة وتطوير العمل الثنائي بين البلدين، مشدداً على أهمية تفعيل الخط الجوي بين بلاده ودمشق.

والتقى رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أمس السفير الجزائري بمناسبة نهاية مهامه كسفير لبلاده في دمشق، فأشار بوشه خلال اللقاء إلى أهمية مشاركة بلاده في دورة معرض دمشق الدولي الأخيرة وهذا ما يشكل أهمية في حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وحسب بيان تلقته «الوطن» فإن بوشه أشاد بالتواصل الاجتماعي بين جاليتي البلدين، مشيراً إلى أهمية مسار المصالحات، ومعتبراً أن سورية بدأت تتعافى بفضل تضحيات أبنائها وجيشها.

وخلال تصريحات صحفية له على هامش اللقاء أكد بوشه أنه يغادر سورية في نهاية مهامه وهي تتعافى وتبني نفسها بفضل أبنائها، مضيفاً: أنا مطمئن عليها لأني عشت فيها وأعرف قدرات شعبها.

واعتبر بوشه أن سورية خلال السنوات القادمة ستكون منارة وتعود لوضعها العربي والإقليمي والدولي، معرباً عن أمله بالنجاح والتوفيق لهذا البلد.

من جهته أشار رئيس مجلس الشعب إلى عمق العلاقات بين البلدين ووقوفهما معاً ضد الإرهاب، مؤكداً أن سورية كانت إلى جانب الشعب الجزائري ضد الاستعمار وانتصاره عليه والذي أصبح ملهماً لشعوب العالم.

وأوضح صباغ أن الحرب العسكرية على سورية فشلت والآن تواجه الحصار الاقتصادي الذي سيفشل بسبب صمود الشعب السوري والجيش بقيادة الرئيس بشار الأسد الذي أوصل سورية إلى بر الأمان لتعود المنتصرة المتجددة.

وأكد عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة الأخوة السورية الجزائرية علي الشيخ لـ«الوطن» أن السفير الجزائري خلال اللقاء أوضح أنه بعد الانتخابات ستكون هناك خطوات على طريق تطوير العلاقات بين البلدين.