نجم شباب الجيش لكرة اليد حسن الأسود: الجيش منحني الفرصة

أكد اللاعب المميز في صفوف شباب الجيش بكرة اليد حسن الأسود أن ناديه الطليعة الذي انتسب إليه في عام 2014 وتدرج في فئاته العمرية لم يمنحه الفرصة المناسبة للمشاركة الحقيقية في منافسات الدوري على الرغم من التزامه الكبير في التدريبات وأن بعض القائمين على كرة اليد في الطليعة لم يقفوا على مسافة واحدة من اللاعبين، وأن المحسوبيات كانت الطاغية على فكر أصحاب القرار في النادي، ما أثر سلباً على عطائي البدني والفني.

وفي صفقة تبدلات بين الجيش والطليعة التحقت بنادي الجيش منذ أشهر قليلة وتميزت في فئة الشباب بقيادة المدرب أمين الحسن الذي منحني الفرصة الحقيقية للمشاركة كلاعب أساسي وبفضل كبير للعقيد علي كبيسي الذي منحني الدعم النفسي، والحقيقة الذي لا يمكنني تجاهلها هي أن نادي الجيش يسعى دائماً لصقل المواهب من دون محسوبيات وطموحي الآن تقديم كل ما بوسعي للدفاع عن قميص فريق الجيش الذي أرتديه متمنياً على الطليعة إعادة هيكلة كرة اليد بشكل صحيح، ولا أخفي طموحي الكبير الذي أسعى إليه وهو تمثيل منتخب الوطن في فئتي الشباب والرجال في قادمات الأيام ومن ثم الاحتراف الخارجي في دوريات عربية.

الأسود في سطور

حسن الأسود هو ابن بلدة قمحانة في ريف حماة مواليد 2002، انتسب للطليعة في عمر 12 عاماً، شارك مع الطليعة في بطولة سورية للصغار والناشئين ومع منتخب حماة في الأولمبياد الوطني الثالث وحاز مع الطليعة على المركز الأول بالأشبال وعلى المركز الثالث بالناشئين.