طهران تعلن تلقي روحاني رسالة من الرياض

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن الرئيس الإيراني تسلم رسالة من السعودية عبر قادة بعض الدول، مؤكداً استعداد طهران للحوار إذا غيرت السعودية سلوكها وأوقفت حرب اليمن.

وكشف ربيعي في مؤتمر صحفي أمس، أن رسائل وصلت إيران من السعودية، إحداها يمكن أن تكون لإنهاء الحرب في اليمن، وقال: «إذا كانت السعودية تريد تغيير سلوكها بشكل حقيقي فنحن نرحب بذلك».

وشدد ربيعي على أن الحل في اليمن هو وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن طهران مستعدة للمساهمة المعنوية في تحقيق ذلك.

وفي سياق آخر، لفت ربيعي إلى أن مسؤولية عدم عقد أي حوار في نيويورك، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقع على عاتق الولايات المتحدة بالكامل، مشيراً إلى أن روحاني كان مستعدا لعقد لقاء على مستوى القادة لمجموعة 5+1، لكن ترامب لم يمتلك الإرادة لذلك عبر إبقائه على العقوبات ضد طهران.

وأضاف: كنا قريبين من التوصل إلى حل في نيويورك، لكن إدارة ترامب حالت دون ذلك، مشدداً على أن إيران لن تتفاوض تحت الضغوط الأميركية.

واعتبر ربيعي أن واشنطن تتوق للحوار مع طهران لكن عليها بناء الثقة أولا، مشيراً إلى أن سلوك الولايات المتحدة لا يشير إلى نيتها لبناء الثقة المنهارة.

في سياق متصل جدد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محسن رضائي رفض إيران إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة على أي مستوى كان.

وفي تصريح أدلى به لوكالة أنباء (فارس) قال رضائي: لن تكون هنالك أي مفاوضات بين إيران وأميركا على مستويات عليا ولا على مستويات دنيا سواء بصورة عابرة أم رسمية.

بدوره أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء غلام علي رشيد أن إيران مستعدة لمواجهة كل السيناريوهات المحتملة.

وقال رشيد في كلمة إن «خصائص القدرات الخفية التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكبر بكثير مما تم الكشف عنه حتى الآن» مضيفاً لقد أعددنا أنفسنا لمواجهة جميع السيناريوهات المحتملة وسنستخدم قدراتنا الكاملة لتحطيم إرادة العدو.