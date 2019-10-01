«محروقات» لـ«الوطن»: رفع الطاقة الإنتاجية لمعامل الغاز

صرّحت مصادر في شركة «محروقات» لـ«الوطن» بأن هناك استقراراً حالياً بتوريدات الغاز، وهي مستمرة، كما تم رفع الطاقة الإنتاجية لمعامل الغاز، مبيناً أن المادة باتت متوافرة في السوق، وسوف يشعر المواطن بذلك خلال الأيام القليلة القادمة، لافتاً إلى أن التوزيع سيتم من خلال سيارات المعتمدين و«السورية للتجارة».

وفيما يخص وضع بئر غاز دير عطية 2 في الخدمة ودوره في توفير المادة، أكدت المصادر أن هذا البئر ينتج غازاً خاماً، يفيد محطات توليد الطاقة الكهربائية، ويحسن وضع الكهرباء بشكل عام، وليس له تأثير بالنسبة لموضوع زيادة الإنتاج المحلي لموضوع الغاز المنزلي.

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية قد أعلنت عن وضع بئر دير عطية 2 في الإنتاج، بعمق يصل إلى 3620 متراً، متوقعةً أن تتراوح إنتاجيته بين 450-600 ألف متر مكعب من الغاز يومياً، ونحو 150 برميلاً من متكثف الغاز الطبيعي.

وبالنسبة للإنتاج المحلي للغاز المنزلي، أشارت المصادر إلى أن الإنتاج المحلي يتركز في المصافي ومعامل الغاز، مبينة أن الإنتاج المحلي للغاز المنزلي يغطي 35 بالمئة من استهلاك السوق، وبالتالي هناك حاجة إلى 65 بالمئة استيراداً لتغطية حاجة السوق، بمعنى أن استهلاك سورية للغاز المنزلي هو بحدود 1200 طن يومياً في حين أن الإنتاج المحلي 400 طن يومياً، وسورية بحاجة لاستيراد 800 طن من الغاز المنزلي يومياً لتغطية حاجة السوق.

ولفتت إلى أن الطاقة الإنتاجية لمعمل غاز عدرا كانت قبل الحرب على سورية بحدود 70 ألف أسطوانة يومياً، أما حالياً وبعد تـأهيل المعمل وعودته للعمل بشكل جزئي أصبحت الطاقة الإنتاجية بين 30 و35 ألف أسطوانة يومياً، وفي حال عودة المعمل للإنتاج بشكل كامل من الممكن أن تصل الطاقة الإنتاجية لحدود 60 ألف أسطوانة يومياً.

وبينت المصادر أن المعمل مخصص للتعبئة وتصل له مادة الغاز عن طريق الصهاريج من المصافي ومن حقول غاز المنطقة الوسطى، لافتة إلى أن إنتاج الغاز يتم حالياً من خلال المصافي وحقول غاز المنطقة الوسطى وحقل حيان إضافة إلى الاستيراد.

وأشارت إلى وجود وحدات لتعبئة الغاز في كل المحافظات، إذ يوجد في ريف دمشق وحدة تعبئة في عدرا وفي القطيفة وهي مؤقتة إضافة لوجود وحدات تعبئة في القنيطرة ودرعا والسويداء وبانياس ومصياف وغيرها.