الإفراج عن عشرات المتظاهرين الموقوفين … مصر ستعلن عن إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية الفترة المقبلة

قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال: إن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية، مشيراً إلى أنه حالياً بدأت الأمور تتحسن والاقتصاد يتعافى.

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب أمس «الشعب قال إنه يد واحدة خلف القيادة السياسية، وأثبت يوم الجمعة الماضي، أنه يد واحدة أغلبية ومعارضة، والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تماماً».

وأشار عبد العال أن «الشعب ونواب المجلس أغلبية ومعارضة يد واحدة والجميع وطنيون سواء كانوا في الأغلبية أو المعارضة، وفي الفترات السابقة كانت هناك إجراءات تقتضيها المرحلة حتى لا نذهب في اتجاه آخر، وحالياً بدأت الأمور تتحسن والاقتصاد يتعافى، وفي القريب سيكون هناك إصلاحات سياسية، وأيضاً إصلاحات إعلامية».

في غضون ذلك أعلنت منظمات حقوقية مصرية، أن قوات الأمن أطلقت العشرات ممن ألقي القبض عليهم في تظاهرات 20 و27 أيلول الماضي، دون توجيه أي تهم لهم.

ووفق ما ذكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإن السلطات الأمنية المصرية أطلقت سراح العشرات في محافظات الإسكندرية والدقهلية والغربية، فيما أكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إطلاق سراح العشرات في محافظتي السويس والبحيرة بالإضافة إلى العاصمة المصرية القاهرة ومحافظة الجيزة.

وكانت مراكز حقوقية مصرية، قالت إن قوات الأمن احتجزت ما يقارب 2000 شخص، على خلفية التظاهرات المحدودة التي طالبت برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأصدر النائب العام المصري قبل أيام بياناً، أعلن فيه استمرار التحقيق مع زهاء 1000 شخص على خلفية اتهامات بالتحريض على التظاهر في الميادين والطرق العامة، لكنه أوضح أنه سيخلى سبيل «من وضعوا أنفسهم موضع الشبهات غير قاصدين ارتكاب الجرائم».

وتظاهر مناهضون للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 20 و27 أيلول الماضي للمطالبة برحيله عن السلطة، على حين تظاهر مؤيدون له للتعبير عن دعمهم وتأييدهم للرئيس المصري.