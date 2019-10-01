أنباء عن أن وثيقة معتمدة لدى الأمم المتحدة تؤكد دخول أكثر من 170 ألف إرهابي لسورية

كشفت وثيقة أميركية معتمدة من منظمة الأمم المتحدة، أن العدد الكلي للإرهابيين الأجانب الذين دخلوا إلى سورية هو 171400، قتل منهم على يد الجيش العربي السوري 51910، وفقد منهم إما اعتقالاً وإما فراراً 33847، وتصدر الأتراك القائمة بـ25800 إرهابي، والسعوديون جاؤوا في المرتبة الثانية بـ24500 إرهابي.

ونشر الوثيقة الناطق باسم «هيئة التنسيق الوطنية– حركة التغيير الديمقراطي» المعارضة منذر خدام في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيراً إلى أن هذه الأرقام نشرت في وثيقة أميركية معتمدة من منظمة الأمم المتحدة، نشرها الكاتب المصري رفعت السيد أحمد في كتاب بعنوان «سورية في مواجهة الحرب الكونية حقائق ووثائق» في الصفحتين 520 و521.

وتذكر تفاصيل الوثيقة أن «24500 إرهابي جاؤوا من السعودية، قتل منهم 5990 إرهابياً بينهم 19 امرأة وفقد منهم 2700 إرهابي، و25800 إرهابي من تركيا قتل منهم 5760 إرهابياً وفقد منهم 380 إرهابياً، و21000 إرهابي من الشيشان قتل منهم 5230 إرهابياً وفقد منهم 1950 إرهابياً، وبين القتلى 16 امرأة»، على حين جاء «14000 إرهابي من فلسطين المحتلة أغلبهم من حركة حماس الإخوانية، قتل منهم 4920 إرهابياً وفقد منهم 670 إرهابياً، و10500 إرهابي من تونس قتل منهم 4200 إرهابي بينهم 45 امرأة وفقد منهم 1260 إرهابياً، و9500 إرهابي من ليبيا قتل منهم 3940 إرهابياً وفقد منهم 1650 إرهابياً، و13000 إرهابي من العراق قتل منهم 3780 إرهابياً وفقد منهم 1200 إرهابي».

وتوضح الوثيقة، أن «11000 إرهابي جاؤوا من لبنان قتل منهم 3110 إرهابيين وفقد منهم 1080 إرهابياً بين القتلى 7 نساء، و8600 إرهابي من تركمانستان قتل منهم 3050 إرهابياً بينهم 11 امرأة وفقد منهم 900 إرهابي، و7500 إرهابي من مصر قتل منهم 2100 إرهابي وفقد منهم 870 إرهابياً، و3800 إرهابي من الأردن قتل منهم 1990 إرهابياً وفقد منهم 265 إرهابياً، و4600 إرهابي من باكستان قتل منهم 1380 إرهابياً وفقد منهم 590 إرهابياً».

وتلفت الوثيقة إلى أن «3600 إرهابي جاؤوا من أفغانستان قتل منهم 1380 إرهابياً وفقد منهم 630 إرهابياً، و2800 إرهابي من اليمن قتل منهم 1440 إرهابياً وفقد منهم 700 إرهابي، و2550 إرهابياً من كازاخستان قتل منهم 1130 إرهابياً، و2700 إرهابي من أوزباكستان قتل منهم 780 إرهابياً وفقد منهم 390 إرهابياً، بين القتلى 4 نساء». وتشير الوثيقة إلى أن «1900 إرهابي جاؤوا من الكويت قتل منهم 640 إرهابياً وفقد منهم 8 إرهابيين، و1950 إرهابياً من الجزائر قتل منهم 620 إرهابياً وفقد منهم 44 إرهابياً، و2100 إرهابي من المغرب قتل منهم 610 إرهابيين بينهم 7 نساء وفقد منهم 630 إرهابياً، و30000 إرهابي من أوروبا الغربية ومن جنسيات مختلفة (أميركا وفرنسا وروسيا وبريطانيا وبلجيكا ونيوزيلندا والسويد وفنلندا والدنمارك والنروج)».