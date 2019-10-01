الصين تحتفل بذكرى تأسيسها السبعين بأكبر استعراض للقوة العسكرية في تاريخها … شي: حققنا إنجازات عظيمة ولا يمكن لأي قوة منعنا من السير للأمام

في احتفال وصف بأنه الأضخم في تاريخها، أحيت الصين أمس ذكرى تأسيسها السبعين، بأكبر استعراض للقوة العسكرية في العاصمة بكين.

وانطلقت الاحتفالات الضخمة بسبعين طلقة مدفعية أطلقت من ساحة «تيان أن من»، وبمشاركة 15 ألف جندي، ومئات الدبابات ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات الحربية.

واستعرض الرئيس الصيني شي جين بينغ القوات المسلحة في ميدان «تيان أن من» بقلب بكين، وهي أول مرة يتزعم فيها الاستعراض العسكري، وأكد شي أنه لا يمكن لأي قوة أن تهز وضع الصين، أو تمنع الشعب الصيني والأمة الصينية من السير إلى الأمام، وأضاف الرئيس الذي يشغل أيضاً منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية: «إن الشعب الصيني من جميع القوميات العرقية، حقق إنجازات عظيمة تدهش العالم على مدى العقود السبعة الماضية من خلال الجهود المنسقة والكفاح الشاق».

وتعهد شي بأن تبقى الصين على طريق التنمية السلمية، واتباع استراتيجية «الانفتاح متبادلة المنفعة»، وقال: «سنواصل العمل مع الشعوب من جميع البلدان، لدفع البناء المشترك لمجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية»، وأكد أنه يتعين على جيش التحرير الشعبي الصيني، وقوة الشرطة المسلحة الشعبية، الحفاظ دائماً على طبيعتها وهدفها وشخصيتها كقوات للشعب، والحفاظ بحزم على سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية، ودعم السلام العالمي بحزم.

كما دعا الرئيس الصيني إلى بذل جهود منسقة لتحقيق أهداف الذكريين المئويتين، والحلم الصيني لإعادة النهوض الوطني، وقال: «إن الأمس الصيني قد أدرج في التاريخ البشري، في حين يخلق اليوم الصيني بأيدي مئات الملايين من الشعب الصيني»، مضيفاً إن «الصين سيكون لها بالتأكيد مستقبل أكثر إشراقاً».

واعتبر أن تأسيس جمهورية الصين الشعبية أدى إلى تغيير مصير الصين البائس تماماً، لأنها كانت فقيرة وضعيفة وتتعرض للتخويف والإهانة لأكثر من 100 عام، منذ بداية العصر الحديث، وقال: «في مثل هذا اليوم قبل سبعين عاماً، أعلن الرفيق ماو تسي تونغ رسمياً للعالم أن جمهورية الصين الشعبية قد أسست وأن الشعب الصيني قد نهض» مضيفاً: «إن الأمة الصينية شرعت منذ ذلك الحين في المضي على طريق تحقيق إعادة النهوض الوطني».

ودعا «شي» أيضاً إلى بذل جهود لتلبية طموحات الشعب في حياة أفضل وتحقيق إنجازات تاريخية جديدة، وأضاف: «في هذا الوقت، يفخر الشعب الصيني من جميع المجموعات العرقية، وأبناء وبنات الأمة الصينية في الداخل والخارج، ونقدم أفضل الأمنيات لوطننا الأم العظيم بفرحة عارمة».