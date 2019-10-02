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التعافي بدأ مع إنتاج 126 ألف طن من القطن … عرس «الذهب الأبيض» اليوم في حلب

| محمود الصالح

الخميس, 03-10-2019

توقع مديـر الإنتاج النبــاتي في وزارة الـزراعـــة عبد المعين قضمــاني أن تصل كميات الإنتـــاج من القطـــن إلى 126872 طنــاً بمعدل 3935 كغ في الهكتار، موضحاً أن أعلى معدل هو في الحسكة 4300 كغ في الهكتار.
ويعود اليوم عرس «الذهب الأبيض» إلى حلب الشهباء التي استمرت في الاحتفال به على مدى نصف قرن، حتى توقف في عام 2012.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار قضماني إلى أن عمليات قطاف المحصول بدأت في نهاية الشهر الماضي وتم حتى مساء الأول من أمس قطاف 1500 طن في الحسكة و2600 طن في الرقة و2700 طن في دير الزور و83 طناً في حلب و10 أطنان في الغاب.
وأكد قضمـــاني أن الوضـــع العــام جيد والإصابات الحشرية دون العتبة الاقتصادية وخصوصاً ديدان اللوز، موضحاً أن أهم ما يميـز المحصول هـــو استخــدام الأعداء الحيوية لمكافحـــة آفات القطــن وهذه الأعــداء الحيويـــة منتجــة في مخابر المكافحــة التابعــة للـــوزارة وتم توزيعها مجانا على الفلاحين.

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