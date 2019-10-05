استلام آليات روسية لإعادة الإعمار … دراسة لإعفاء مالكي العقارات المتضررة من رسوم رخص البناء

وافقت لجنة الخدمات والبنى التحتية في رئاسة مجلس الوزراء على مشروع جديد يتضمن إعفاء مالكي العقارات المتضررة بفعل الإرهاب من رسوم رخص البناء عند قيامهم بترميم عقاراتهم بشكل كلي أو جزئي، والمقترح أن يكون الإعفاء لمدة عام.

وبحسب ما نشر على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك”أمس، فقد أوصت اللجنة بضرورة أن ترتبط أي دراسة مُعدة لإزالة أنقاض الأبنية المدَمَّرة وإعادة تدويرها، بالمساعدة والسرعة في إنجاز الأعمال الإسعافية، وربط موضوع إزالة الأنقاض بعملية إعادة الإعمار وفق القانون /3/ لعام 2018، وضرورة متابعة دراسة الجدوى الاقتصادية لإزالة الأنقاض ووضع رؤية متكاملة لعملية تدويرها من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وفي سياق متصل بالإسكان، استلمت وزارة الأشغال العامة والإسكان أمس الدفعة الأولى من الآليات والمعدات الهندسية من شركة ستروي اكسبيرت الروسية لترميم النقص في الشركات الإنشائية جراء الاعتداءات الإرهابية.

وبحسب سانا، تضمنت الدفعة الأولى التي تم استلامها في مرفأ طرطوس ثماني جبالات بيتونية متحركة ومجبلين بيتونيين ثابتين وحفارة سبور مجنزرة وهي جزء من العقد المبرم بين الجانبين عام 2018.

معاون وزير الأشغال العامة والإسكان محمد سيف الدين بين في تصريح للصحفيين في مرفأ طرطوس أن المعدات جزء من الاتفاق المبرم مع الشركة الروسية لتوريد 144 آلية والتي سيتم استلامها خلال عام من تاريخ العقد، لاًفتاً إلى حاجة الشركات السورية لهذه المعدات من أجل المشاركة في إعادة الإعمار.

ولفت مدير الشركة العامة للطرق والجسور محمد عاصي وهو رئيس لجنة الاستلام إلى أن المعدات المستلمة تخص كل شركات الإنشاءات العامة بدلاً من الآليات التي تم تخريبها خلال الحرب التي شنت على سورية.

مدير عام شركة (ستروي اكسبيرت) الروسية دنيس موتوز أوضح أن التعاون المثمر بين الشركة ووزارة الأشغال العامة والإسكان أتى تتويجاً للعمل والجهد المستمرين وتنفيذاً لبروتوكولات التعاون والاجتماعات المشتركة الروسية السورية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني والعلمي.

وأشار موتوز إلى أن الشركة الروسية وقعت مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للإسكان لتنفيذ مشاريع الإسكان العائدة للوزارة ومن بينها تنفيذ الجزيرة 21 في منطقة الديماس بريف دمشق لإقامة ضاحية سكنية استثمارية وفق رؤى تصميمية وتنفيذية حديثة، معرباً عن أمله في أن يتم قريباً انطلاق العمل حيث ستقوم الشركة بالدراسة والتنفيذ والتمويل كما تقوم بوضع أسس لمشاريع استراتيجية أخرى.