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السيدة أسماء الأسد تستقبل عائلات بعضها قدم خمسة شهداء فداء للوطن وكرامته وعزته

| الوطن

الأحد, 06-10-2019

استقبلت السيدة أسماء الأسد أمس، عدداً من أبناء الشهداء وعائلاتهم، بينهم من قدم 3 شهداء، ومنهم من قدم 5 شهداء من العائلة ذاتها.
الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية العربية السورية على «فيسبوك» قال: «لأنهم الجبارون بعظيم تضحياتهم وعطائهم، والجبارون بصبرهم كرمى لسورية، هم وأبناؤهم الشهداء كانوا وسيبقون النموذج الأمثل المقتدى به، والأمانة المصانة والمقدرة، وكما دأبها، السيدة أسماء الأسد استقبلت عدداً من هذه العائلات الجبارة، بينهم من قدم 3 شهداء ومنهم من قدم 5 شهداء من العائلة ذاتها فداء للوطن وكرامته وعزته».

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