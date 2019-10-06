«المالية» تخفض اعتمادات «الصناعة» الاستثمارية 2020 إلى أقل من النصف

في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة إلى دعم القطاع الإنتاجي في الزراعة والصناعة، خفّضت وزارة المالية اعتمادات وزارة الصناعة المالية الاستثمارية للعام 2020 إلى النصف.

وبحسب مذكرة (حصلت «الوطن» على نسخة منها) طالبت وزارة الصناعة اعتمادات مالية للعام القادم (2020) بلغت نحو 39.2 مليار ليرة سورية، إلا أن وزارة المالية خفضتها بأكثر من النصف تقريباً، بنسبة تزيد على 58%، لتصبح 16. 3 مليارات ليرة سورية، كاعتمادات للوزارة ومؤسساتها والجهات التابعة لها.

والغريب أن ما رصدته المالية للصناعة أقل من العام الحالي (2019)، إذ كانت الاعتمادات نحو 21.8 مليار ليرة، أي بانخفاض نسبة تزيد عن 25%.

وبالنسبة لاعتمادات العام 2020، فقد خصص الجزء الأكبر منها للمؤسسة العامة للاسمنت، باعتماد وقدره 4. 2 مليار ليرة، ومن ثم المؤسسة العامة للصناعات الغذائية باعتماد وقدره 3.2 مليارات ليرة، ومليارا ليرة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، و1.8 مليار ليرة للصناعات الهندسية، إضافة إلى ملياري ليرة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية، أما المؤسسة العامة للسكر فقد بلغت اعتماداتها 502 مليون ليرة، وللمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان 206 ملايين ليرة، في حين خصصت للتبغ 867 مليون ليرة، والباقي تم توزيعه على الجهات الأخرى.

وأوضحت المذكرة أنه تم تخصيص 82% من الاعتمادت للاستبدال والتجديد، و7% فقط للمشاريع المنقولة، وللمشاريع الجديدة نحو11%.

يشار إلى أن وزارة الصناعة قد وضعت عنواناً للمرحلة القادمة يتمثل في زيادة المساهمة الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الإنتاج الصناعي والأهم التكامل الإنتاجي في حلقات الإنتاج بهدف تعظيم القيمة المضافة وتحريض الإنتاج والنمو الاقتصادي.