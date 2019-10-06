«التموين»: 8000 تاجر خالفوا بالأسعار والفواتير في ثلاثة أشهر

بلغ إجمالي عدد الضبوط العدلية المنظمة وضبوط العينات المسحوبة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات خلال الربع الثالث من العام الحالي 15455 ضبطاً، أي بمعدل 171 ضبطاً يومياً خلال ثلاثة أشهر.

وفي تقرير وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن أداء حماية المستهلك في الربع الثالث من العام الحالي (حصلت «الوطن» على نسخة منه) بلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة 11891 ضبطاً، وذلك وفق القانون /14/، على حين بلغ عدد ضبوط العينات المسحوبة للتحليل لبيان مدى مطابقتها للمواصفات 3564 عينة، وبلغ عدد الإغلاقات للفعاليات التجارية 1059 إغلاقاً، وعدد التجار وأصحاب المحال الذين تمت إحالتهم موجوداً على القضاء المختص 259 تاجراً.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير مديرية حماية المستهلك علي الخطيب أن الارتفاع أعداد مخالفات ضبط الأسعار ومنع التلاعب بها جاء نتيجة الحملة التي أطلقتها الوزارة بعنوان (معاً في مواجهة الغش والتلاعب بالأسواق)، إذ اتجهت الحملة في المرحلة الثانية للحضور بكثافة في الأسواق والتدقيق في الأسعار المعلنة من باعة المفرق والتأكد من صحة الفواتير التي يتداولونها ما بينهم ومع تجار الجملة.

وأوضح أنه تم توجيه مديرة التجارة الداخلية في المحافظات لتكثيف حملاتهم على الأسواق وبشكل متواتر وغير معلن، ومتابعة أي مخالفة والتدقيق في الفواتير، إذ يشتكي بعض باعة المفرق بأنهم اشتروا سلعهم بأسعار مرتفعة من تجار الجملة ويقدمون فواتير بذلك، وتتجه الدوريات إلى تاجر الجملة للتأكد من هذه الفواتير، مؤكداً استمرار الحملة في الأسواق، مع ملاحظة أن الأسعار عادت للاستقرار، بالتزامن مع الحملة وزيادة التدخل الإيجابي من الوزارة عبر صالات المؤسسة السورية للتجارة وطرحها لكميات كبيرة من السلع والمنتجات بأسعار منخفضة ومنافسة.

وخلال الربع الثالث من العام الحالي تمت تسوية وضع 6785 ضبطاً وذلك وفق المادة 23 من القانون 14 بحيث بلغت القيمة الإجمالية للتسوية أكثر من 169.6 مليون ليرة سورية.

وفي تفاصيل المخالفات فقد بلغ عدد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار 5109 مخالفات، ومخالفات الفواتير 2065 موزعة إلى 1042 مجهولة المصدر، و1023 مخالفة متفرقة، أما مخالفات الامتناع عن البيع فقد بلغت 32 مخالفة، ومخالفات البيع بسعر زائد 832 مخالفة، أي أن مجموع المخالفات المتعلقة بالأسعار والفواتير بلغ 8038 مخالفة.

أما ما يتعلق بالاتجار بمواد مدعومة من الدولة فقد بلغت 1354 مخالفة موزعة إلى 911 مخالفة في مادة الدقيق التمويني ما بين اتجار وضبوط، و443 مخالفة لمواد المحروقات ما بين اتجار وضبوط.

وفي مخالفات اللحوم فقد بلغت 513 مخالفة للحوم الحمراء والبيضاء، على حين تم ضبط 869 مخالفة بدل الخدمات، ومخالفات المواصفات 353 مخالفة، والغش في البضاعة بلغت 239 مخالفة.

كما تم تنظيم 21 مخالفة للاتجار بمواد الإغاثة، و173 مخالفة للمواد منتهية الصلاحية، و341 مخالفة متفرقة، ليكون إجمالي عدد المخالفات 11891 مخالفة خلال الربع الثالث من العام الحالي.