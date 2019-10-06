غرز الدين يكشف: دعم المشتقات النفطية انخفض من 343 إلى 11 مليار ليرة … 1500 مليار الدعم في الموازنة.. منها 720 ملياراً في الكهرباء

كشف معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فضل اللـه غرز الدين بأن الدعم الخاص بالمشتقات النفطية في موازنة العام القادم انخفض بشكل كبير من نحو 343 مليار ليرة في العام الماضي إلى 11 ملياراً «أي بنسبة تقارب 96.8 بالمئة».

وخلال حديثه عن الدعم في موازنة العام القادم أوضح غرز الدين في تصريح لـ«الوطن» أن هناك 10 مليارات ليرة لصندوق الدعم الزراعي و15 ملياراً لصندوق المعونة الاجتماعية و333 ملياراً لصندوق تثبيت الأسعار، وهو بالتحديد للخميرة والدقيق المخصص للخبز، وهذا دعم ظاهر في الموازنة.

وأكد غرز الدين أنه لو تم جمع كل أرقام الدعم سوف يبلغ نحو 1.5 ترليون ليرة وهو دعم في موازنة قدّرت بمبلغ 4 آلاف مليار ليرة، موضحاً أن رقم الدعم الأكبر هو في قطاع الكهرباء ويبلغ حوالي 711 مليار ليرة كما هو مقدر في الموازنة القادمة.

وأشار غرز الدين إلى أن بنود موازنة 2020 فيها جزآن وهما الاعتماد الجاري بحدود 2700 مليار بحوالي 68 بالمئة، و1300 مليار ليـــرة للاســتثماري، موضحــــاً أن هذا العام كان هنـــاك طريقة جديدة للتعامل مع المشاريع الاستثمارية، إذ كان هناك جزء منها موزعاً على مشاريع تقررت بخطط الوزارات وجزء منها للاحتياطي، والذي يستخدم لاحقاً ويعطي نوعاً من المرونة للموازنة ليرصد القضايا الطارئة أو المستجدة.