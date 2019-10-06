سورية

تكريم عدد من أسر شهداء ومصابي قوى الأمن الداخلي في الحسكة

| الوطن- وكالات

الإثنين, 07-10-2019

بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لحرب تشرين التحريرية، كرّمت قيادة شرطة محافظة الحسكة عدداً من أسر شهداء ومصابي قوى الأمن الداخلي تقديراً لتضحيات وبطولات أبنائهم وصمودهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.
وخلال الحفل الذي أقيم في مقر كتيبة حفظ الأمن والنظام بحي المريديان في المدينة، وبحضور قائد العمليات العسكرية في المحافظة وأمين فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من ضباط الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي، أشار قائد شرطة المحافظة، اللواء محمد حكمت إبراهيم في كلمة له، إلى أن حرب تشرين التحريرية كانت وما زالت صفحة مشرقة في التاريخ الحديث أكدت قدرة جيشنا البطل على تحطيم غطرسة العدو وتحقيق النصر.
وقال إبراهيم حسب وكالة «سانا»: «إن ذكرى تشرين تحتم علينا كرجال قوى الأمن الداخلي أن نجعل من تضحيات قوى الأمن الداخلي خلال حرب تشرين التحريرية نبراسا نهتدي به في كل الأوقات وأن نبقى بكامل جهوزيتنا وعزيمتنا لتنفيذ مهامنا الوطنية وأن نكون مستعدين لتقديم الغالي والنفيس في سبيل صون حرية وكرامة مواطنينا أمام كل ما يتعرض له وطننا وتطهيره من الإرهاب».

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