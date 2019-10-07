أطعمة قد تدمر أدمغة أطفالكم

أصدرت تقارير صحفية عالمية جملة من التحذيرات الخطيرة، بسبب اتباع نظام غذائي معين، أو حرمان الأطفال من أطعمة بعينها، قد يكون له أثر سلبي خطير يدمر أدمغة الأطفال.

ونشرت تقارير صحفية بريطانية، ما يشير له دليل مؤسسة التغذية البريطانية تحديثات جديدة على دليلها الخاص بالتغذية، الذي سبق وأطلقته عام 2014.

وحمل آخر تحديثات الدليل تحذير من إصرار بعد أولياء الأمور على دفع أبنائهم إلى اتباع نظام غذائي «نباتي» بنسبة 100في المئة.

لكن المؤسسة قالت إنه في حالة إصرار أولياء الأمور على اتباع أطفالهم نظاماً غذائياً «نباتياً» عليهم القيام بزيارة دورية للطبيب لمتابعة حالته الصحية، تحسباً لتعرضه لأي خلل يمكن أن يؤثر سلباً على نموه، والحرص أن يمنحه الطبيب مكملات غذائية لازمة له.

ويحذر الدليل من انضمام الأطفال إلى ركب «النباتيين» يمكن أن يسبب في تدهور مرحلة نموهم، خاصة أنهم بحاجة إلى قدر كبير من الحديد مثلاً، حتى لا يتعرضوا لمشاكل في الدم ونمو الدماغ.

وأوضح الدليل أنه حتى في حالة حصول الأطفال على هذا القدر من الحديد في الخضراوات مثل السبانخ فهي لا تكون وحدها كافية لنموهم بصورة سليمة.

وتابعت: من المعروف طبياً أن جسم الإنسان لا يمتص سوى 30 بالمئة فقط من الحديد الموجود في الخضراوات، ولكنه يمتص نحو 70 بالمئة أو 80 بالمئة من الحديد الموجود في المنتجات الحيوانية الأخرى مثل اللحوم أو الكبد.

وأتم الدليل قائلاً: «ينبغي أن يحرص أولياء الأمور على أن يحصل كل طفل يومياً على 5 وجبات صغيرة من النشويات، و5 وجبات صغيرة من الخضراوات والفاكهة، و3 وجبات خفيفة من منتجات الألبان، ووجبتين أو ثلاث خفيفة من المنتجات البروتينية التي تشمل البروتين الحيواني بالطبع».