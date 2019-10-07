رياضة

الهواش مدير فني لنادي الاتحاد

| حلب – فارس نجيب آغا

الثلاثاء, 08-10-2019

بناءً على كتاب الاتحاد العربي السوري لكرة القدم رقم 1035 تاريخ 14 / 7 / 2019 والذي يلزم الأندية بتعيين مدير فني للإشراف على كل ما يتعلق بكرة القدم ولجميع الفئات فقد قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد تعيين المدرب الوطني أحمد هواش ليشغل هذا المنصب الجديد حيث سيكون له دور مهم في متابعة جميع فرق النادي خاصة أن له باعاً طويلاً كلاعب سابق ومدرب خاض العديد من المهمات التي كلل منها بالنجاح وحاز مع ناديه لاعباً ومدرباً على عدة بطولات منها الدوري والكأس، وفي أول ظهور للهواش تواجد أول أمس بملعب رعاية الشباب حيث تابع لقاء الاتحاد وعمال حلب الودي لأخذ لمحة عن وضع الفريق الذي يقوده التونسي قيس اليعقوبي وقد انتهت المواجهة بفوز الاتحاد بهدفين لكن عقم الأداء لم يحل وهناك الكثير الذي يتوجب عمله ليظهر الاتحاد بصورة أفضل وسط امتعاض جماهيري جراء المستوى المتواضع، علماً أن المدرب لم يحسم أمره حتى الآن في قضية انتقاء لاعبيه الذين سيدخلون معترك الدوري الممتاز وهناك تعاقدات لم ترتق لمستوى الحدث ولطموح عشاق الأحمر، بالمحصلة يأتي تعيين الهواش كإضافة جيدة لكرة الاتحاد الذي يسعى لإعادة أمجاده عبر البحث عن لقب محلي طال انتظاره.

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