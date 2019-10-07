مؤتمر نادي الساحل

تحت شعار «الرياضة فعل وإنجاز لتبقى راية الوطن مرفوعة».. عقد نادي الساحل مؤتمره السنوي بحضور كل من السادة هيثم عاصي عضو قيادة فرع الحزب والدكتور وائل معوض عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام وعماد جهاد حماد رئيس اللجنة التنفيذية بطرطوس وأعضاء اللجنة، وقد بدأت أعمال المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت ثم عزف النشيد العربي السوري وبعد ذلك بدأت المداخلات وكانت قليلة جداً وتمحورت حول ضعف المنشآت الرياضية في المحافظة وهموم فريق الرجال وبعد ذلك رد رئيس النادي على بعض المداخلات وكذلك رد الدكتور وائل معوض على موضوع نقل ملكية منشأة الملعب لصالح نادي الساحل وطلب من الجميع التكاتف حول النادي وتأمين كل الدعم المعنوي له وشكر الإدارة على كل ما تقدمه لناديها وأشار السيد عماد حماد إلى موضوع مظلة المدرج وتوسيعه وأن الأمور تسير بشكل جيد.

وفي الختام تحدث هيثم عاصي وطلب الوقوف إلى جانب النادي.. وعند الفقرة الانتخابية.. لم يتقدم أي شخص للترشح لا لعضوية الإدارة ولا لرئاسة النادي وبذلك تبقى الإدارة الحالية على رأس عملها ريثما تبت اللجنة المشرفة بالموضوع.