رياضة

مؤتمر نادي الساحل

| طرطوس- ممدوح علي

الثلاثاء, 08-10-2019

تحت شعار «الرياضة فعل وإنجاز لتبقى راية الوطن مرفوعة».. عقد نادي الساحل مؤتمره السنوي بحضور كل من السادة هيثم عاصي عضو قيادة فرع الحزب والدكتور وائل معوض عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام وعماد جهاد حماد رئيس اللجنة التنفيذية بطرطوس وأعضاء اللجنة، وقد بدأت أعمال المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت ثم عزف النشيد العربي السوري وبعد ذلك بدأت المداخلات وكانت قليلة جداً وتمحورت حول ضعف المنشآت الرياضية في المحافظة وهموم فريق الرجال وبعد ذلك رد رئيس النادي على بعض المداخلات وكذلك رد الدكتور وائل معوض على موضوع نقل ملكية منشأة الملعب لصالح نادي الساحل وطلب من الجميع التكاتف حول النادي وتأمين كل الدعم المعنوي له وشكر الإدارة على كل ما تقدمه لناديها وأشار السيد عماد حماد إلى موضوع مظلة المدرج وتوسيعه وأن الأمور تسير بشكل جيد.
وفي الختام تحدث هيثم عاصي وطلب الوقوف إلى جانب النادي.. وعند الفقرة الانتخابية.. لم يتقدم أي شخص للترشح لا لعضوية الإدارة ولا لرئاسة النادي وبذلك تبقى الإدارة الحالية على رأس عملها ريثما تبت اللجنة المشرفة بالموضوع.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 08-10-2019

سلة سيدات بردى تقلع بمعطيات جديدة وتكلف ذو الكفل مهمة الإشراف

الثلاثاء, 08-10-2019

بعد ثماني جولات من الدوري الإنكليزي الممتاز … الكل لعب لمصلحة ليفربول القياسي

الثلاثاء, 08-10-2019

رباعيتا الملكي والكاتالوني تعيدان الليغا إلى صراع القطبين … كونتي خسر أهم معاركه والصدارة لليوفي

الثلاثاء, 08-10-2019

أبو سمرة والذهب الآسيوي

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock