رياضة

مواعيد مؤتمرات الدورة الانتخابية لأندية اللاذقية

| اللاذقية - الوطن

الثلاثاء, 08-10-2019

أصدرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في اللاذقية جدول مواعيد انتخابات أندية اللاذقية للدورة الانتخابية العاشرة والتي افتتحت امس الإثنين في مقر اللجنة بمؤتمر نادي التضامن الذي عقد بتمام الساعة 11 صباحاً وفيما يلي مواعيد مؤتمرات باقي الأندية:
الثلاثاء 8/10 نادي الحفة ونادي بسنادا الساعة 11 و2.
الأربعاء 9/10 نادي شرطة اللاذقية ونادي جناتا 11 و2.
الخميس 10 /10 نادي جيش اللاذقية ونادي الجنديرية 11 و2.
الأحد 13 /10 نادي القرداحة ونادي العمال 11 و2.
الإثنين 14/10 الطلبة 11والشبيبة 2.
الأربعاء 16 /10 نادي تشرين الساعة 12.
الخميس 17 /10 نادي حطين الساعة 11.
الخميس 17 /10 نادي جبلة بمقر النادي الساعة الخامسة مساء.

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