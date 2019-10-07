المنتخب الأولمبي في البحرين

غادر إلى البحرين منتخبنا الأولمبي لإجراء لقاءين وديين مع منتخب البحرين الأولمبي خلال أيام الفيفا.

ويستعد منتخبنا الأولمبي بقيادة المدرب أيمن الحكيم للنهائيات الآسيوية التي تستضيفها تايلاند مطلع العام القادم، وفي برنامج المنتخب الأولمبي العديد من المباريات الاستعدادية وصولاً إلى الجاهزية المفترضة.

وثبت الحكيم تشكيلته الأساسية والاحتياطية بعد عدة مراحل جرب فيها العديد من اللاعبين، لكنه أبقى الباب مفتوحاً لأي لاعب يثبت وجوده وخصوصاً الذين يلعبون في الخارج من أصول سورية.

وتبقى مشكلة المنتخب الأولمبي بغياب عدد من لاعبيه مع المنتخب الأول وعلى رأسهم وليم غنام وكامل حميشة وخالد كردغلي ويوسف محمد، وهو ما يضعف عملية الانسجام في المنتخب نتيجة هذا الغياب المتكرر.

وفي آخر مبارياته الاستعدادية حل منتخبنا ضيفاً على نظيره الأردني في الشهر الماضي فلعب مباراتين فاز فيهما بهدف نظيف في كل مباراة، وأقام قبلها معسكراً مغلقاً في روسيا لعب خلالها ثلاث مباريات مع فرق مختلفة فاز فيها.

بعثة منتخبنا الأولمبي تألفت من اللاعبين:

فارس أرناؤوط ويوسف الحموي وأنس العاجي وعبد الرحمن بركات ويزن عرابي ووسام سلوم وعبد الهادي شلحة ومحمد البري ومحمد الحلاق وزيد غرير وميلاد حمد وصبحي شوفان والليث علي ومحمد مالطة وعلاء الدين دالي ومروان زيدان وعبد القادي عدي وزكريا حنان ونبيل كورو.

المدرب أيمن الحكيم ومساعداه أحمد عزام ومصعب محمد وأحمد النايف مدرب حراس المرمى وأحمد زينو إدارياً وعزت شقالو ومحمد عكاش معالجين فيزيائيين.