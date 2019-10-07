بطلان قديمان يعودان للمنافسة.. الليغ آن يدين للباريسي مجدداً

تبديلان على مستوى فرق القمة أفرزتهما الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي، فخسر أنجيه مقعد الوصافة بعد هزيمته المنطقية أمام الباريسي المتصدر برباعية وكذلك ليل المركز الثالث بتعادله المخيب على أرضه مع نيم بهدفين لمثلهما ليصعد مكانهما فريقان من الرعيل القديم، فتقدم نانت إلى المركز الثاني بفوزه على نيس وهو الثالث على التوالي والسادس في 7 جولات مكبداً نيس خسارته الثانية في ثلاث جولات أخيرة، أما الثاني فهو بوردو الذي حقق الفوز الثالث خارج أرضه من أربعة انتصارات كلها بفارق هدفين وذلك على حساب تولوز، وبالمقابل سقط مرسيليا للمرة الأولى بعد ثماني جولات على أرض أميان فكانت الضريبة خسارة فرصة دخول مثلث الكبار، وغادر سانت إيتيان مثلث المؤخرة بفوزه على ليون بديربي المدينتين بهدف.

صحوة متأخرة

طبعاً هي صحوة سانت إيتيان أحد أعرق الأندية في بلاد العطور ونقصد هنا فوزه على جاره ليون بهدف جاء مع الدقيقة الأخيرة عبر السلوفيني روبير بيريتش بعد مباراة متكافئة إلى حد كبير حتى أن الفريقين اقتنعا بنقطة لكن بيريتش كان له رأي آخر مهدياً الخضر فوزاً ثانياً على التوالي جاء بعد 6 جولات وكلاهما بهدف يتيم وهو فوزه الأول بملعبه في حين تلقى ليون هزيمته الثانية على التوالي والثانية خارج أرضه من أربع كلها بنتيجة صفر/1.

وسقط ليل بفخ التعادل على أرضه مع نيم بهدفين لمثلهما بعد مباراة هجومية من الجانبين تقدم فيها الأول بهدف ثم قلب الضيف النتيجة قبل أن يعيد هداف الليغ آن الكفة إلى التوازن، التعادل هو الأول لليل بأرضه والثالث في خمس جولات من دون هزيمة والثالث لنيم كلها خارج أرضه، وتلقى رين خسارة جديدة وهي الثانية بملعبه وهذه المرة أمام ريمس بهدف والثالثة في ست جولات دون فوز، في حين ريمس سجل فوزه الثالث خارج ملعبه من أربعة كلها بشباك نظيفة.

نتائج الجولة التاسعة

سان جيرمان * أنجيه 4/صفر، نانت * نيس 1/صفر، تولوز * بوردو 1/3، ليل * نيم 1/1، رين * ريمس صفر/1، أميان * مرسيليا 3/1، بريست * ميتز 2/صفر، مونبيلييه * موناكو 3/1، سانت إيتيان * ليون 1/صفر، ديجون * ستراسبورغ 1/صفر.

حصيلة

• تعادل وحيد مقابل 9 انتصارات منها 7 لأصحاب الأرض و6 بنتائج نظيفة وأربعة بنتيجة 1/صفر فشهدت الجولة تسجيل 26 هدفاً جاء اثنان منها عبر ركلتي جزاء.

• 39 بطاقة صفراء أشهرها الحكام في المباريات العشر ووحده ألكسندر غولوفين (موناكو) خرج مطروداً بعد إنذارين ليكون رابع لاعب من فريق الإمارة الذي يطرد هذا الموسم والأول بالصفراء الثانية.

• انفرد فيكتور أوسيمين (ليل) بصدارة الهدافين برصيد 7 أهداف يليه حبيب ديالو (ميتز) وموسى ديمبلي (ليون) ووسام بن يدر (موناكو) بـ6 أهداف لكل منهم ثم داريو بينيديتو (مرسيليا) بـ5 أهداف.