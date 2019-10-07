رباعيتا الملكي والكاتالوني تعيدان الليغا إلى صراع القطبين … كونتي خسر أهم معاركه والصدارة لليوفي

وعادت الصدارة بيانكونييرية إلى الدوري الإيطالي عقب انتصار اليوفي على الإنتر في قمة الكالتشيو بهدفين لهدف في ختام الجولة السابعة التي لن تكتمل حتى نهاية العام بعد تأجيل إحدى مبارياتها إلا أن هذا الأمر لن يؤثر على مقاعد المقدمة التي أكد أتلانتا موقعه فيها بفوزه السهل على ليتشي على حين ضمن نابولي المركز الرابع قبل الاستراحة الدولية رغم تعادله على أرض تورينو مستفيداً من وقوع قطبي العاصمة في الشرك ذاته.

وفي إسبانيا جاءت نتائج الجولة الثامنة كمقدمة لعودة الليغا إلى صراع الثنائي التاريخي، ريال مدريد الذي ضمن الصدارة بفوزه على منافسه المباشر غرناطة والبرشا الذي استعاد نغمة الرباعيات على حساب إشبيلية، فبلغ الوصافة مستغلاً تعثر الأتلتي على الأراضي الأندلسية وسقط قطبا الباسك ليفشل (أزرقه) بمشاركة الكاتالوني المركز الثاني على حين (أحمره) كان سيشارك المدريدي الثاني المركز الثالث.

سقوط أول

أدرك مدرب إنتر ميلانو الجديد أن الفوز على اليوفي (فريقه السابق) يعني قطع مشوار مهم في سباق الصدارة، هذا عدا كتابة تاريخه الخاص مع النييرازوري الذي لم يعرف الفوز في 7 مرات متتالية مطلع الموسم منذ أيام طيب الذكر هيلينو هيريرا، إلا أن كل هذا لم ينفعه في الليلة الكبيرة حيث سقط للمرة الأولى هذا الموسم وفي ملعبه أمام اليوفي بعد مباراة تعادل خلالها الطرفان بكل شيء تقريباً عدا التركيز الذي افتقده لوكاكو ورفاقه أمام مرمى تشيزني على حين كان في قمته لرفاق رونالدو فسجل ابن التانغو ديبالا من فرصة أولى ومواطنه البديل هيغوين من فرصته الأولى والوحيدة في حين جاء هدف الإنتر من ركلة جزاء ترجمها أرجنتيني ثالث هو لاوتارو مارتينيز.

واقتسم الفريقان شوطي الديربي فتميز لاعبو ساري بالأول وردت العارضة تسديدة صاروخية من رونالدو وتصدى الحارس هاندانوفيتش لكرة ثانية للطوربيد البرتغالي وفي الثاني فرض الإنتر أفضليته وتصدى قائم اليوفي لكرة زرقاء، فوز اليوفي هو الثالث خارج تورينو والخامس بفارق هدف ليبقى وحيداً دون هزيمة بالكالتشيو.

نييرازوري آخر وتعثر آخرين

ونجح أتلانتا بتثبيت مكانه في المقدمة بفوزه المتوقع على ليتشي وهو الثالث على التوالي لممثل برغامو والطريف أنه الانتصار الأول للنييرازروي الصغير على أرض ملعبه وقد واصل التسجيل للمباراة السابعة على التوالي حاله حال النييرازوري الكبير.

وحفلت الجولة بثلاث تعادلات مخيبة لملاحقي أتلانتا على المركز الثالث فنابولي اكتفى بشباك نظيفة للمرة الأولى هذا الموسم من أرض تورينو علماً أن لاعبيه فشلوا بالتسجيل للمرة الثانية، وفشل روما أمام ضيفه كالياري وخرجا بتعادل أوقف طموحاتهما بالتقدم نحو المركز الرابع وهو التعادل الثالث لروما في الأولمبيكو في حين هو الثاني على التوالي لكالياري ليصل مباراته الخامسة دون هزيمة، أما الثالث فكان لازيو الذي قبل التعادل على أرض بولونيا بهدفين لمثلهما والأهداف الأربعة جاءت في أقل من 20 دقيقة وللعلم فإن لازيو خاض نصف الساعة الأخير بعشرة لاعبين.

النتائج المسجلة – الإيطالي 7

• إنتر ميلانو * يوفنتوس 1/2 للخاسر لاوتارو (18 من جزاء) وللفائز ديبالا (4) هيغوين (80).

• أتلانتا * ليتشي 3/1 للفائز زاباتا (35) أليخاندرو غوميز (40) غوسينس (56) وللخاسر لوشيوني (86).

• تورينو * نابولي صفر/صفر.

• بولونيا * لازيو 2/2 للأول كرييشي (21) بالاسيو (31) وللثاني إيموبيلي (33 و39).

• روما * كالياري 1/1 للأول سبيتيلي (31 بمرماه) والثاني غلفاو (26 من جزاء).

• فيورنتينا * أودينيزي 1/صفر ميلينكوفيتش (72).

• جنوا * ميلان 1/2 للخاسر شوني (41) وللفائز تيو هيرنانديز (51) كيسي (57 من جزاء).

• هيلاس فيرونا * سامبدوريا 2/صفر كومبولا (9) مورو (81 بمرماه).

• سبال * بارما 1/صفر بيتانيا (31).

• بريشيا * ساسولو (تأجلت).

بانوراما إيطالية

• 3 تعادلات أحدها سلبي مقابل 6 انتصارات نصفها من دون رد وأربعة لأصحاب الأرض فسجل 22 هدفاً جاء اثنان منها بالنيران الصديقة و3 عبر نقطة الجزاء وأهدر كوريا (لازيو) وشوني (جنوا) ركلتين أخريين.

• 46 بطاقة صفراء شهدتها الجولة مقابل 7 حمراوات منها 4 في مباراة جنوا وميلان فطرد سابونارا وبيراسكي من الأول وكلابريا وكاسييخو من الثاني وتلقى لاعب من كل الفريق الحمراء على مقاعد الاحتياط وطرد ستريفيزا (سبال) ولوكاس ليفا (لازيو) بالإنذار الثاني وميديل (بولونيا) مباشرة وشهدت مباراة الأخيرين 9 صفراوات.

• انفرد شيرو إيموبيلي بصدارة لائحة الهدافين برصيد 8 أهداف وأصبح دوفان زاباتا وصيفاً بـ6 أهداف يليه الغائب دومينيكو بيراردي بـ5 أهداف ثم ميرتينز وبيلوتي ومانكوسو ودزيكو ودوناروما بـ4 أهداف.

رباعية العودة

ختام رائع ومثير شهدته قمة نيوكامب بين البرشا وإشبيلية وإن كانت النتيجة قاسية بحق أبناء الأندلس الذين قدموا مباراة رائعة دون الولوج إلى شباك المتألق تير شتيغن وبالمقابل واجهوا ميسي ورفاقه المتعطشين للفوز والتسجيل (كل لأسبابه الخاصة) فانتهت الليلة برباعية نظيفة جاءت على كل طعم ولون ولعل هدف سواريز بكرة خلفية أجملها ولأن الختام كان مسكاً فقد سجل ميسي باكورة أهدافه هذا الموسم عبر ركلة حرة، فوز البرشا هو الثالث على التوالي والرابع في نيوكامب حاصداً العلامة الكاملة هناك والأعلى رغم فوزه مرتين بالخمسة إلا أنه تلقى هدفين في كل مرة وهي المرة الثانية التي يخرج فيها بشباك نظيفة فاحتفل الحارس الألماني بمئويته الثانية بقميص البلوغرانا على أحسن حال وأصبح أكثر مرمى أجنبي ظهوراً مع البرشا في كل المسابقات، في حين تلقى إشبيلية خسارته الأثقل وهي الثانية خارج بيزخوان.

ولأن الكل لعب لمصلحة الكبيرين فقد استطاع بلد الوليد إيقاف أتلتيكو مدريد فارضاً عليه التعادل السلبي وهو الثالث على هذه الشاكلة للاعبي دييغو سيميوني الذين حافظوا على عهدهم كأفضل دفاع بالليغا إلا أنهم بالمقابل اكتفوا بتسجيل 7 أهداف فقط هذا الموسم، وسقط بلباو على أرض سلتا الذي استعاد نغمة الفوز بعد خمس جولات مسجلاً انتصاره الثاني فقط وكلاهما بأرضه وبهدف يتيم، أما الباسكي الثاني سوسيداد فقد سقط في ملعبه وبطريقة مثيرة رغم تقدمه بهدف مبكر فقد استغل خيتافي طرد دييغو ليورينتي منذ الدقيقة 53 ليقلب النتيجة منزلاً بمضيفه الخسارة الثانية على التوالي والأولى في أنويتا.

النتائج الكاملة – الإسباني 8

• ريال مدريد * غرناطة 4/2 للفائز بنزيمة (2) هازارد (45+1) مودريتش (61) خاميس رودريغيز (90+2) وللخاسر مانشيز (69 من جزاء) دوارتي (77).

• برشلونة * إشبيلية سواريز 4/صفر سواريز (27) فيدال (32) ديمبلي (35) ميسي (78).

• بلد الوليد * أتلتيكو مدريد صفر/صفر.

• سوسيداد * خيتافي 1/2 للخاسر ميكيل مورينو (5) وللفائز خايمي ماتا (69) مكسيموفيتش (89).

• سلتا فيغو * بلباو 1/صفر أسباس خونكال (74).

• فالنسيا * ألافيس 2/1 للفائز ماكسي غوميز (27) باريخو (83 من جزاء) وللخاسر لوكاس مارتينيز (89).

• أوساسونا * فياريال 2/1 للفائز رونكاليا (46) لويس أفيلا (79) وللخاسر باو نوريس (5).

• مايوركا * إسبانيول 2/صفر بوديمير (37) سيفيا (73).

• بيتيس * إيبار 1/1 للأول مورن (66) وللثاني أوريلانا (34 من جزاء).

• ليغانيس * ليفانتي 1/2 للخاسر بريثويت (76) وللفائز سالفادور (45+2 من جزاء) كامبانا (49).

حصيلة إسبانية

• تعادلان أحدهما دون أهداف مقابل 8 انتصارات منها 6 لأصحاب الضيافة و5 بأهداف من الجانبين فشهدت الجولة تسجيل 29 هدفاً جاء 4 منها من ركلات جزاء وأهدر راميريز (بلد الوليد) وبريثويت (ليغانيس) ركلتين أخريين.

• 69 مرة اضطر الحكام لإشهار اللون الأحمر منها 10 في مباراة بلد الوليد والأتلتي وطرد أروخو (البرشا) بالحمراء المباشرة وزميله ديمبلي بالإنذار الثاني مثل اسكالانتي (إيبار) وليورنتي (سوسيداد).

• صعد كريم بنزيمة ولورينزو مورن ليشاركا رودريغو مورينو صدارة الهدافين برصيد 6 أهداف ويليهم 7 لاعبين سجل كل منهم 4 أهداف وهم: لويس سواريز وخايمي ماتا وكازورلا وماكسي غوميز وراؤول غارسيا وأويارزابال ودانييل باريخو.