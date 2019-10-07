طرطوس «تفكر» بمرسى لليخوت في المارينا

أنجز مجلس مدينة طرطوس مسودة دفاتر شروط فنية ومالية وحقوقية لموقع المارينا لإعادة طرحه للاستثمار من جديد بعد أن تم طرحه للاستثمار في ملتقى الاستثمار السياحي في 2015، ولم يتقدم أحد لاستثماره حينها.

رئيس مجلس مدينة طرطوس محمد زين بين في حديثه لـ«الوطن» أن إعادة طرح الموقع الآن ستكون وفق النورمات العالمية بما يراعي خصوصية الموقع كمرسى لليخوت بمواصفات عالمية إضافة إلى الفعاليات السياحية والترفيهية الأخرى.

وحول الموقع وخصوصيته بين زين أن مساحة العقار تبلغ 80 ألف متر مربع تقع على البحر مباشرة، مضيفاً: وهو ضمن المخطط التنظيمي للمدينة ومن أملاكها.

وأشار زين إلى أنه يمكن الوصول إليه من الكورنيش البحري مباشرة وجميع البنى التحتية متوافرة بما فيها المياه والكهرباء والصرف الصحي مؤمنة حتى حدود الموقع، مضيفاً: إن الموقع يحتوي وفق التنظيم على مرائب وحدائق وجزر خضراء ومنشآت سياحية يمكن أن تدرس تفصيليا مع المدينة.

ولفت زين إلى أن أرض الموقع عبارة عن منطقة ردم شاطئية على البحر مباشرة من الجهة الغربية للكورنيش وتتوافر زاوية رؤية لا تقل عن 270 درجة على جزيرة أرواد والمدينة القديمة.

وحول ما تم طرحه خلال ملتقى الاستثمار السابق أشار رئيس مجلس مدينة طرطوس أن المشروع كان يتألف حينها من منشأة سياحية تضم فندقاً بمستوى 4 نجوم يتسع لأربعمئة سرير ومطاعم وكافتيريات من مستوى نجمتين لا تقل عن 800 كرسي إضافة لناد للغوص ومركز تجاري وناد صحي علاجي وفعاليات ترفيهية وخدمية متممة بصيغة BOT بكلفة تقديرية تصل إلى مليار و400 مليون ليرة سورية.