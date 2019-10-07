شركة MTN تُكرّم موظفيها الذين تميّزوا بجهودهم في العمل

أعلنت شركة MTN عن تنظيمها حَفلها السنوي للتقدير وذلك يوم الثلاثاء 17 أيلول الماضي في حديقة المتحف الوطني في دمشق، بِحضور المُدير العام التَنفيذي ومديري الإدارات والدوائر، وعدد من الموظفين المتميزين مِن المُحافظات السورية كافة. ويأتي هذا الحفل في سياق سعي الشركة لتَوفير بيئة عَمل تَتسم بالإيجابية والراحة، وبالتالي العمل وفق سياسة تركز على تقدير الموظفين المتميزين، من خلال سلسلة من برامج التقدير التي تشمل فئات الموظفين كافة، وذلك لإيمانها المُطلق بأهمية تقديرهم باعتبارهم عَصب الشركة في تحقيق أَهداف الشركة الإستراتيجية.

وفي بداية الحفل، تحدث مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون التنظيمية في شركة MTN سورية، «نجتمع لنؤكد على التميز والمتميزين في شركة MTN سورية، ولنكرم مجموعة كبيرة من الكفاءات التي كانت وراء قصص نجاح كان لها الدور الأساسي في الإنجازات التي حققتها ولا تزال تحققها الشركة، والتي اعتمدت أعلى معايير الالتزام بقيم MTN، وبرؤيتها الإستراتيجية، وكان هدفها هو التأكيد على ريادة شركتنا وتألقها»، مضيفاً: «إن شركة MTN سورية حققت في عام 2019 المركز الأول لـسبع مرات على مستوى المجموعة في برنامج التقدير الرقمي MTN Shine، والذي يعتمد على تقدير الموظفين لإنجازات بعضهم بعضاً، من خلال برنامج مؤتمت بالكامل ويحاكي منصات التواصل الاجتماعي، ويتماشى مع إستراتيجية MTN في التوجه نحو العالم الرقمي الجديد، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على مدى ثقة الموظفين بهذه المنصة واعتمادها لتقدير الزملاء، والإضاءة على إنجازاتهم المهمة في الشركة».

وضِمن أجواء احتفالية، تم الإعلان عَن أَسماء المُوظفين المميزين أفراداً ومَجموعات، الذين كان لديهم قصص نجاح حققوا من خلالها نجاح شركة MTN خلال العام الماضي كشركة رائدة تستمر بقصص نجاح موظفيها، الذين تم اختيارهم بِناءً على مَعايير تضمنت الالتزام والتَطوير الذاتي والمُبادرة والإبداع والقيادة، كما تَم تَوزيع مَجموعة مِن الجَوائز النَقدية والعَينية تعبيراً عَن تَقدير الشركة لإخلاصهم وحُبهم لِلعمل.

وقد توزعت الجوائز وفق ما يلي:

فرق العمل الثلاثة الأولى المتميزة لعام 2019: هذه الجائزة كانت للفرق التي قدمت أهم المشاريع ونالت أعلى درجات الترشيح لتكون الأفضل على مستوى الشركة من قبل زملائهم.

الموظف المتميز لعام 2019: قُدمت هذه الجائزة لأكثر الموظفين تميزاً بإنجازاته توازياً مع تطويره لخبراته.

المتعلم الأفضل لعام 2019: وقد خُصصت هذه الجائزة للزملاء الذين نجحوا بإتمام عدد محدّد من البرامج التدريبية العام الماضي عبر منصة التعلّم الإلكتروني المخصصة من قبل الشركة وقاموا بتقديم تقرير يوضح انعكاساتها مع خطة تطويرهم الشخصية، ومشاركة ما تعلّموه مع زملائهم.

جائزة المبدع لعام 2019: وهي جائزة تهدف لاستقطاب الأفكار الإبداعية التي تتمحور حول الركائز الأساسية التي ترسم إستراتيجية شركة MTN وتُقدم لأفضل تجربة من الخدمة المقدّمة للمشتركين.

الجدير بالذكر أنه تم اختتام الحفل بتكريم الموظفين القديرين الذين تحلّوا بأعلى درجات الإخلاص للشركة وكانوا شركاء النجاح لأكثر من ثمانية عشر عاماً على الرغم من كل الظروف، وتمّ اختيار هذا الرقم دون غيره لكونه يطابق تاريخ تسجيل شركة MTN في السجل التجاري. طبعاً هذا لا يقلل من أهمية الجهود المقدّمة من باقي الزملاء والتي يتم تقديرها في المحافل المناسبة بغضّ النظر عن دورهم وعمرهم الوظيفي.

تَرك الحَفل انطباعاً إيجابياً لِكُل مَن حَضره، حيث عَبر الموظفون عَن سَعادتهم بالانتماء لشركة تهتم بهم وتُقدر الجُهود التي يُقدمونها، كما تَستمع لاقتراحاتهم البَنّاءة وتَعمل عَلى تَطبيقها على أَرض الواقع، لما فيه مصلحة الشركة وتطوير العمل. وتميّز الحفل لهذا العام بطابع شرقي وجوٍّ ساحر مع أنغام الفرقة الموسيقية التي اعتمدت على أداء مختارات من التراث، إضافة إلى الأعمال الغنائية العربية، رابطة بین التراث والحداثة بما لا یضر قیمة التراث وأصالتها ولا ینحاز إلى الحداثة المطلقة، وأضافت جمالاً لهذا الصرح التاريخي والحضاري ليأخذنا إلى عالم خيالي شبيه بحكايات «ألف ليلة وليلة».