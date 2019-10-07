تطوير العلاقات مع دول الجوار من أولويات الحكومة الإيرانية

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن تطوير العلاقات مع دول الجوار يمثل إحدى أولويات الحكومة.

وقال ربيعي في تصريح أمس: إن «مشاركة الرئيس حسن روحاني في القمة الأوروبية الآسيوية بمشاركة 6 دول إقليمية تأتي في هذا الإطار»، مشيراً إلى أن إيران أبرمت اتفاقية مع الدول الأوروبية الآسيوية «أوراسيا» منذ 2015 تنص على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الجدوى للاتفاقية التجارية التفضيلية.

ولفت إلى أن بلاده ستتوصل في نهاية الأمر إلى اتفاقية تجارة حرة مع خمس دول تشكل سوقا لنحو 200 مليون شخص على أمل أن يتم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بشكل دائم ومستمر.