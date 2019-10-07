عربي ودولي

تطوير العلاقات مع دول الجوار من أولويات الحكومة الإيرانية

| سانا

الثلاثاء, 08-10-2019

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن تطوير العلاقات مع دول الجوار يمثل إحدى أولويات الحكومة.
وقال ربيعي في تصريح أمس: إن «مشاركة الرئيس حسن روحاني في القمة الأوروبية الآسيوية بمشاركة 6 دول إقليمية تأتي في هذا الإطار»، مشيراً إلى أن إيران أبرمت اتفاقية مع الدول الأوروبية الآسيوية «أوراسيا» منذ 2015 تنص على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الجدوى للاتفاقية التجارية التفضيلية.
ولفت إلى أن بلاده ستتوصل في نهاية الأمر إلى اتفاقية تجارة حرة مع خمس دول تشكل سوقا لنحو 200 مليون شخص على أمل أن يتم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بشكل دائم ومستمر.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 08-10-2019

صالح يؤكد القيام بالتحقيق لمعرفة المتسببين بالعنف … القوات العراقية تعترف بـ«استخدام مفرط» للقوة ضد المحتجين

الثلاثاء, 08-10-2019

انطلاق قطار التحضير للانتخابات التشريعية الفلسطينية وتشكيل لجان للحوار مع الفصائل

الثلاثاء, 08-10-2019

الحوثيون يهددون السعودية بضربات «أشد إيلاماً»

الثلاثاء, 08-10-2019

طهران ستقاضي أميركا لتعويض أضرارها عن انتهاك الاتفاق النووي … خامنئي: محاولات الأعداء بث الفرقة بين الشعبين الإيراني والعراقي ستفشل

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock