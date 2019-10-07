سورية

الأمم المتحدة: نستعد للأسوأ في شمال شرق سورية ونطالب بحماية المدنيين

| وكالات

الثلاثاء, 08-10-2019

حذرت الأمم المتحدة، من أنها تستعد للأسوأ في شمال شرق سورية بعد إعطاء الاحتلال الأميركي الضوء الأخضر للنظام التركي لتنفيذ عدوان ضد منطقة شرق الفرات، وطالبت بضرورة حماية المدنيين هناك.
وقال منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية التابع للأمم المتحدة، بانوس مومسيس في جنيف، حسب وكالة «أ ف ب»: «لا نعرف ماذا سيحصل (…) نستعد للأسوأ»، مشيراً إلى وجود الكثير من التساؤلات التي لم تتم الإجابة عنها في ما يتعلق بتداعيات العملية»، وأضاف: «إن الأمم المتحدة على اتصال بجميع الأطراف على الأرض».
ولفت مومسيس إلى أن مكتبه لم يُبلّغ مسبقاً بالقرار الأميركي الذي يعد تخلياً فعلياً عن الأكراد الذين كانوا الحليف الأبرز لواشنطن في القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي, وأشار إلى أن أولويات الأمم المتحدة تتركز على ضمان عدم تسبب عملية الجيش التركي المرتقبة بأي حالات نزوح والمحافظة على وصول المساعدات الإنسانية وألا تُفرض أي قيود على حرية الحركة.
وأفاد مومسيس أن أولويات الأمم المتحدة تتركز على ضمان عدم تسبب العملية التركية المرتقبة بأي حالات نزوح والمحافظة على وصول المساعدات الإنسانية وألا تُفرض أي قيود على حرية الحركة.
وقال: إن الأمم المتحدة تطالب «الجهات المخططة (للعملية) والجيش (التركي) بأخذ حقيقة (…) وجود مئات آلاف الأشخاص ممن يعيشون في هذه المنطقة بعين الاعتبار».

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 08-10-2019

أكد لـ«الوطن» أن أميركا تهزم في كل أنحاء العالم.. وسندافع عن كل أراضينا … المقداد لـ«الميليشيات الكردية»: لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة فسورية ترحب بكل أبنائها … سنحل مشاكلنا بطريقة إيجابية بعيدة عن العنف وتحافظ على الأرض

الثلاثاء, 08-10-2019

رداً على قرار الاحتلال التركي بافتتاح كليات له في الشمال … إبراهيم: اعتداء سافر ويجب لجمه وقمعه أريسيان: استمرار للعثمانية الجديدة

الثلاثاء, 08-10-2019

«المعارضة» تخالف آليات وإجراءات عمل «الدستورية» وتخطط لإنجاز مسودة خلال شهرين … سوسان: الدستور شأن سيادي وطني لا يحق لأحد التدخل فيه إلا السوريون أنفسهم

الثلاثاء, 08-10-2019

دبلوماسي تشيكي سابق يؤكد أن الغرب مني بالهزيمة في سورية … لحود: الجيش السوري كان ولا يزال يواجه الأعداء ويحقق الانتصارات

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock