وزير التعليم العالي لـ«الوطن»: افتتاح كليات تركية بمناطق محتلة اعتداء لن نعترف بنتائجه

ردت وزارة التعليم العالي على الأنباء التي تحدثت عن عزم الاحتلال التركي افتتاح ثلاث كليات في بلدات إعزاز والباب وعفرين شمال حلب.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، أكد وزير التعليم العالي بسام إبراهيم، أنه منذ أن بدأ النظام التركي عدوانه على الشعب السوري، لم يكن خافياً على أحد أن الأطماع العدوانية وراء ذلك كله.

وندد إبراهيم بقرار الاحتلال التركي، مؤكداً أن الوزارة لن تعترف بأي قرار تركي بخصوص الكليات ولا ما سينتج عنه، معتبراً أن كل ما يقوم به ما هي إلا محاولات لتفتيت سورية وهذا ما لن يحصل.

عضو مجلس الشعب نورا أريسيان، بدورها عبرت في تصريح مماثل لـ«الوطن» عن اعتقادها أن القرار التركي مؤشر جديد إلى أن أنقرة مستمرة في طريق العثمانية الجديدة، وهذا العدوان والتدخل من دون إذن الحكومة السورية سيثير الجدل، ويخفض من احتمالات تنفيذ الإجراءات.