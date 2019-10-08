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أفلام سورية في مهرجان الإسكندرية السينمائي

| الوطن

الأربعاء, 09-10-2019

تشارك سورية في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ35 والتي تحمل اسم الممثلة النجمة نبيلة عبيد والتي انطلقت يوم أمس وتستمر لغاية 13 الشهر الجاري منه.
وتأتي مشاركة المؤسسة العامة للسينما عبر مجموعة من الأفلام الطويلة وهي فيلم «الاعتراف» للمخرج باسل الخطيب الذي يشارك في مسابقة الأفلام العربية، وفيلم «درب السما» للمخرج جود سعيد ويشارك في مسابقتي الأفلام العربية والدولية.
كما ينافس الفيلمان القصيران «جوري» للمخرج يزن أنزور، و«العين الساحرة» للمخرج حازم زيدان في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في المهرجان.
وينظم المهرجان تظاهرة سينمائية خاصة بأفلام المخرج جود سعيد التي تعرض بالتوازي مع فعاليات المهرجان وتضم التظاهرة أفلام «مرة أخرى – بانتظار الخريف- مطر حمص – رجل وثلاثة أيام».

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