مخاطر الخضراوات النيئة

اكتشف مجموعة من الباحثين من جامعة هارفارد كيف تؤثر الخضراوات النيئة في وظيفة الأمعاء، ووجد مؤلفو الدراسة أن استخدام الخضراوات التي لم تخضع للمعالجة الحرارية يؤدي إلى عدد من العواقب السلبية على الهضم.. هذه المنتجات تدمر البكتيريا المفيدة التي تساعد على الهضم وتقوية المناعة.

وأجرى العلماء البحوث على مختبر القوارض والبشر، وخلال التجربة تم وضع أنواع مختلفة من الحميات لأربع مجموعات من الفئران. فأكلت القوارض من المجموعتين الأولى والثانية اللحوم النيئة والبطاطا الحلوة، وأكل ممثلو المجموعتين الثالثة والرابعة نفس الأطعمة لكنها مسلوقة أو مقلية أو مطهية.

وفقاً لنتائج التجربة، لفت العلماء الانتباه إلى أن القوارض التي أكلت أنواعاً مختلفة من اللحوم لم يكن فيها أي اختلاف في البكتيريا. علاوة على ذلك، في الحيوانات التي أكلت الخضراوات، كان الأمر مختلفاً تماماً.

بعد تحليل الاختلافات، خلص الباحثون إلى أن الخضراوات النيئة تدمر البكتيريا المفيدة في الأمعاء، وأن الخضراوات المعالجة حرارياً، على العكس من ذلك، لها تأثير إيجابي على البكتيريا في الجهاز الهضمي.