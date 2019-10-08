زهير عبد الكريم يخضع لعمل جراحي في ألمانيا

خضع الفنان السوري زهير عبد الكريم إلى عمل جراحي خلال وجوده في ألمانيا تكلل بالنجاح، وهو حالياً في فترة نقاهة تستمر أسبوعين على أن يعود بعدها إلى أرض الوطن.

وفي اتصال هاتفي مع «الوطن»، أكد الفنان عبد الكريم أنه بخير ويتماثل للشفاء، شاكراً كل من اتصل واطمأن عنه، وخص بالشكر الطبيب السوري محمد تيناوي على اهتمامه ورعايته له خلال وجوده في المستشفى بألمانيا.

أسرة تحرير «الوطن» تتمنى للفنان النجم زهير عبد الكريم الشفاء التام والعودة بالسلامة إلى سورية.