لقطة اليوم

زهير عبد الكريم يخضع لعمل جراحي في ألمانيا

| الوطن

الأربعاء, 09-10-2019

خضع الفنان السوري زهير عبد الكريم إلى عمل جراحي خلال وجوده في ألمانيا تكلل بالنجاح، وهو حالياً في فترة نقاهة تستمر أسبوعين على أن يعود بعدها إلى أرض الوطن.
وفي اتصال هاتفي مع «الوطن»، أكد الفنان عبد الكريم أنه بخير ويتماثل للشفاء، شاكراً كل من اتصل واطمأن عنه، وخص بالشكر الطبيب السوري محمد تيناوي على اهتمامه ورعايته له خلال وجوده في المستشفى بألمانيا.
أسرة تحرير «الوطن» تتمنى للفنان النجم زهير عبد الكريم الشفاء التام والعودة بالسلامة إلى سورية.

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