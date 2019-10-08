السلة إلنا وبطولة (3 × 3)

ضمن مشروع السلة إلنا وبهدف تنشيط كرة السلة خاصة بعد عودة نشاط دورة القسم أقيمت وعلى مدار ثلاثة أيام في ملاعب مدينة المزرعة الرياضية بالسويداء على الملاعب المكشوفة بطولة (3 × 3) بإشراف اللجنة الفنية للعبة في المحافظة وذلك بمشاركة 12 فريقاً للرجال ومثلها للسيدات و6 للشبلات.

وحفلت البطولة بالتنافس الشديد والحضور المميز لفريق عرمان وجاء أولاً بالرجال فريق /ركس/ وبالسيدات فريق /فشلت/ وبالشبلات فريق /شوتينغ ستار/ وفي المسابقات الفردية الخاصة خلال البطولة فاز بمسابقة (الدنك) اللاعب خالد نصر الدين وبمسابقة (الثلاث نقاط) أسعد عزي و(بالرمية الحرة) تيماء العظمة.

أمين سر اللجنة الفنية الفرعية في السويداء المدرب والحكم طارق رضوان أشار إلى أن البطولة التي استمرت ثلاثة أيام شهدت تنافساً كبيراً وجاءت ضمن مشروع السلة إلنا بهدف جمع عدد أكبر من محبي ولاعبي كرة السلة والهادف إلى إعادة الألق للعبة بالمحافظة وتنشيط مسابقة (3 × 3) التي أصبحت معتمدة في الاتحاد الدولي.