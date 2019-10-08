فوزان لكرة المصفاة

احتفاء بأعياد تشرين أقيمت على ملعب مصفاة بانياس مباراة ودية بكرة القدم جمعت مصفاة بانياس مع المخرم، وانتهت بفوز مصفاة (٣-٢) وسجل أيهم سودان الهدفين الأول والثاني، فيما الهدف الثالث وقع عليه محمد قاسم.

وكان فريق المصفاة قد فاز يوم الجمعة الماضي في حماة على عمال حماه بهدف وحيد أيضاً سجله أيهم سودان.

وعلى الطرف الآخر فقد اجتمعت اللجنة الفنية لكرة القدم بطرطوس أول أمس اجتماعها الدوري العاشر وقررت إيقاف الحكم إياد إبراهيم عن مزاولة التحكيم لمدة ثلاثة أسابيع بسبب عدم إرساله تقريراً للجنة عن الأحداث التي رافقت لقاء الساحل وصافيتا في نهائي بطولة المحافظة للأشبال بكرة القدم، علماً أن اللجنة طالبت الحكم المذكور عدة مرات بإرسال تقريره لكنه لم يرسل التقرير.