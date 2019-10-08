رياضة

فوزان لكرة المصفاة

| طرطوس- ممدوح علي

الأربعاء, 09-10-2019

احتفاء بأعياد تشرين أقيمت على ملعب مصفاة بانياس مباراة ودية بكرة القدم جمعت مصفاة بانياس مع المخرم، وانتهت بفوز مصفاة (٣-٢) وسجل أيهم سودان الهدفين الأول والثاني، فيما الهدف الثالث وقع عليه محمد قاسم.
وكان فريق المصفاة قد فاز يوم الجمعة الماضي في حماة على عمال حماه بهدف وحيد أيضاً سجله أيهم سودان.
وعلى الطرف الآخر فقد اجتمعت اللجنة الفنية لكرة القدم بطرطوس أول أمس اجتماعها الدوري العاشر وقررت إيقاف الحكم إياد إبراهيم عن مزاولة التحكيم لمدة ثلاثة أسابيع بسبب عدم إرساله تقريراً للجنة عن الأحداث التي رافقت لقاء الساحل وصافيتا في نهائي بطولة المحافظة للأشبال بكرة القدم، علماً أن اللجنة طالبت الحكم المذكور عدة مرات بإرسال تقريره لكنه لم يرسل التقرير.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 09-10-2019

صور من ملامح الدوري الممتاز في موسمه الجديد … خمسة مرشحين على اللقب بحظوظ مختلفة وآمال مشتركة

الأربعاء, 09-10-2019

من عبق السباحة السورية … أحمد حسين بطل محفور في الذاكرة

الأربعاء, 09-10-2019

السلة إلنا وبطولة (3 × 3)

الأربعاء, 09-10-2019

شطرنج السويداء

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock