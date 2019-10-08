الدوري الممتاز في موعده

نفى عضو لجنة تسيير الأمور المؤقتة في اتحاد كرة القدم فايز خراط صحة كل ما نشر على صفحات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة حول وجود نوايا لدى اللجنة بإجراء تعديل جديد لموعد انطلاقة بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن الخراط في اتصال هاتفي مع «الوطن» أن انطلاقة الدوري لا تزال على موعدها المحدد يوم 20 من الشهر الجاري، أي بعد 4 أيام من عودة منتخبنا الوطني للرجال من الإمارات و5 أيام من إنهاء المنتخب الأولمبي لمعسكره الإعدادي في البحرين، وتلك الفترة تكفي لاعبي المنتخبين للراحة ومن ثم الالتحاق بأنديتهم مجدداً.

وأشار الخراط إلى أن دوري أندية الدرجة الأولى ستنطلق مبارياته يوم الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل بعد أن كان مقرراً له الانطلاقة يوم 22 من الشهر الجاري.

وليس بعيداً من أخبار أندية الدوري الممتاز فقد أبقى مساعد مدرب منتخبنا الأولمبي لكرة القدم أحمد عزام على وجود الفرصة بالانتقال إلى طرطوس وتدريب فريقها الساحل بعد عودته مع الأولمبي من البحرين، وكشف العزام ليلة سفرة البحرين أنه لم يطرأ على موضوع تدريبه للساحل أي تطورات ملموسة وهو غادر صباح يوم أمس مع الأولمبي إلى بيروت حيث أقلعت طائرة المنتخب من مطارها، علماً أن منتخبنا سيلعب غداً أولى مبارياته التجريبية في المنامة مع مستضيفه البحريني في حين يلعب يوم الإثنين القادم مباراته الثانية، مع الإشارة هنا إلى أن العزام سبق له أن اعتذر من عدة أندية محلية بداعي التزامه بالتدريب مع الأولمبي ومن بين أبرز الأندية التي اعتذر منها قبل أشهر قليلة الاتحاد والنواعير.

إلى ذلك كان نجم منتخبنا الوطني العائد عمر خريبين أول الواصلين من بين لاعبينا المحترفين في الخارج إلى دبي للالتحاق ببعثة منتخبنا التي وصلت ظهر الأحد الماضي ولاقت استقبالاً حاراً من الجالية السورية هناك وكان التحاق نجمنا المحترف في السعودية عمر السوما مع الحصة التدريبية التي أجراها منتخبنا مساء الأحد، في حين وصل شادي الحموي الإثنين وكان مدافعنا المحترف في لبنان أحمد الصالح آخر الواصلين حيث التحق يوم أمس الأول لتكتمل بذلك صفوف منتخبنا بعد وصول محمود المواس والتحاقه أيضاً بتدريباته ليلة الأحد الماضي.