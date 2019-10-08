من عبق السباحة السورية … أحمد حسين بطل محفور في الذاكرة

من أسياد السباحة السورية البطل أحمد حسين أحد السباحين السوريين الذي لمع اسمه وذاع صيته، وترك بصمات لا تمحى من الذاكرة الرياضية، وسطّر إنجازات لافتة في سجلاتها، حلق وأجاد وتألق في ميادين السباحة الطويلة والقصيرة وانتزع العديد من الألقاب المحلية والعربية والعالمية على حد سواء.

ويتمتع هذا البطل بالتواضع وهي صفة لازمته خلال مسيرة حياته الرياضية، هدوءه غير عادي، يمعن بالتركيز، لا يشغل نفسه بهموم البطولة كي لا تسبب له القلق، يبتعد عن التوتر والعصبية، يصب اهتمامه بدقة كي يكون مستعداً لكل ما قد يتوقع حدوثه، ما جعله واثقاً من نفسه، وكانت تظهر واضحة وجليّة في حركاته وتعبيرات وجهه، وهو ما يلاحظه خصومه ومنافسوه، يملك صفة الإصرار على تحقيق الهدف الذي يحقق له الوصول إلى حالة معنوية مستقرة، تعزز الطاقة الكامنة والإيجابية لديه كي يستطيع تنفيذ القرار المناسب والمثالي لموقف المسابقة.

أبرز إنجازاته

عام 1988- المركز الأول في سباق كابري نابولي للهواة الذي أقيم في إيطاليا لمسافة 32 كم بزمن 7.56.42 سا.

عام 1988- المركز الثاني في سلسلة بطولة كأس العالم التي أقيمت في كندا لمسافة 32 كم.

عام 1988- المركز الثاني في سباق سان جان بكندا لمسافة 25 كم بزمن 7.20 سا.

عام 1987- أحرز المراكز التالية في 200 م حرة بزمن 1.59.30 د 400 م حرة بزمن 4.11.44 د، 1500 م حرة بزمن 16.34.16 د وهو رقم عربي.

عام 1985- الميدالية الفضية في سباق 1500 حرة بالدورة العربية بالمغرب وميدالية برونزية في سباقات 200 حرة و400 م حرة والمركز الأول سباقات (200م- 400 م – 800 م- 1500 م) حرة من عام 1985 وحتى 1992.

عام 1986- المركز الثاني في بطولة الدار البيضاء الدولية بالمغرب في سباق 400 م حرة.

عام 1992- المركز الثالث في سباق نهر الريفيرا بإيطاليا من 6 مراحل لمسافة 68 كم.

عام 1992- المركز الأول في سباق المسافات الطويلة 15 كم خلال الدورة العربية التي أقيمت بمدينة اللاذقية.

ومن عام 1989 حتى عام 1994 المركز الأول في سباق الأمل للمسافات الطويلة 18 كم الذي أقيم في مدينة اللاذقية وأفضل زمن تم تسجيله في هذه السباقات هو 4.12.12 سا.

عام 1988- المركز الرابع في سباق الدفرسوار بالإسماعيلية لمسافة 35 كم.

عام 1985- المركز السابع في بطولة النوايا الحسنة التي أقيمت في موسكو في سباق 1500 م حرة.

عام 1990- المركز الثاني في سباق (إيفيان- لوزان) الذي أقيم في سويسرا لمسافة 13 كم في بحيرة (لك ليمون).

عام 1991- المركز الثاني في سباق بحيرة (لك ليمون) من لوزان إلى إيفيان بفرنسا.

عام 1990- المركز السادس في سباق بحيرة ماجوك بكندا لمسافة 42 كم.

تكريم لائق

بعد فوزه بالمركز الأول في سباق كابري، نابولي حظي بالتكريم اللائق والمستحق، من الرئيس الراحل حافظ الأسد، وأثنى على إنجازاته وقدم له منزلاً ومكافأة مادية إضافة إلى وظيفة.

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