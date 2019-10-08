استمرار التسجيل في اختبارات المرحلة الأولى للأولمبياد العلمي السوري

أكدت مديرة الأولمبياد العلمي السوري في الهيئة نبوغ ياسين استمرار الهيئة في إستراتيجيتها الرامية إلى كشف مواهب التميز العلمي التخصصي في جميع المحافظات واحتضانهم ورعايتهم وتأهيلهم باعتبارهم ثروة وطنية والعمل على تنمية قدراتهم وتعزيز مهاراتهم من خلال منافسات الأولمبياد العلمية وبرامج التأهيل والتدريب والمشاركات القارية والعالمية.

وأشارت ياسين في بيان لها وسربت لـ«الوطن» نسخة منه إلى أن منافسات الأولمبياد العلمية وتصفياتها المتتالية في علوم «الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء» ستقام بطريقة هرمية تبدأ من المدارس، والمشاركون الأوائل فيها يتأهلون إلى تصفيات المرحلة الأعلى «المجمعات التربوية» وأوائل تصفيات هذه المجمعات يتأهلون للمرحلة الثالثة «المحافظات» والأوائل في تصفياتها يتأهلون إلى التصفيات النهائية التي تقام مركزياً مطلع العام 2020 لإعلان الفائزين بعضوية الفرق الوطنية على مستوى سورية.

وأوضحت أنه من المقرر أن تبدأ اختبارات المرحلة الأولى على مستوى المدارس لمادة الرياضيات يوم الإثنين الموافق الـ14 من تشرين الأول الجاري والفيزياء في السابع عشر منه والكيمياء في الحادي والعشرين منه وعلم الأحياء في الرابع والعشرين منه والمعلوماتية في الثامن والعشرين.

وأضافت: يحق للطالب أن يتقدم للمسابقة في أكثر من اختصاص من اختصاصات الأولمبياد على مستوى المدارس فقط ثم يختار اختصاصاً واحداً للمراحل اللاحقة مبينة أنه لا يترتب على الطالب المشارك أي رسوم أو نفقات لقاء مشاركته في الأولمبياد بكل مراحله ولا لقاء التدريب الذي تقدمه أو تشرف عليه الهيئة في أي مرحلة من المراحل, وينجح إلى المرحلة الثانية على مستوى المجمعات التربوية حسب إعلان الهيئة 50 طالباً كحد أقصى في كل اختصاص وفق تسلسل درجاتهم المستحقة.

وأكدت هيئة التميز والإبداع استمرار التسجيل في اختبارات المرحلة الأولى من الموسم الجديد للأولمبياد العلمي السوري للعام الدراسي 2019-2020 وذلك لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي من جميع المحافظات.