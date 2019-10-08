بيونغ يانغ: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء أي محاولة لبحث إجراءاتنا الدفاعية

أكدت كوريا الديمقراطية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي محاولة لمجلس الأمن الدولي لإثارة نقاش حول مسألة «إجراءاتها للدفاع عن النفس».

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مندوب كوريا الديمقراطية الدائم لدى الأمم المتحدة كيم سونغ قوله: إن «إثارة هذه المسألة ستعزز رغبتنا في الدفاع عن سيادتنا».

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا دعت إلى عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي في وقت لاحق أمس لبحث الاختبار الذي أجرته كوريا الديمقراطية الأسبوع الماضي على صاروخ بالستي زاعمة أن هذا الاختبار يشكل «انتهاكاً خطراً» لقرارات الأمم المتحدة.

ودعا سونغ كلاً من بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى الأخذ بالحسبان توقيت خطوتها، مشدداً على أنه يجب على هذه الدول أن «تدرك أننا لن نقف أبداً مكتوفي الأيدي إزاء أي محاولة لبحث إجراءاتنا الدفاعية».

وكانت كوريا الديمقراطية أطلقت بنجاح الخميس الماضي صاروخاً جديداً من طراز «بوكغوكسونغ 3» من غواصة قبالة خليج وونسان على البحر الشرقي للبلاد.

وتؤكد بيونغ يانغ أن كل ما تقوم به يأتي في إطار الدفاع عن النفس في مواجهة التهديدات العدائية الأميركية العلنية.