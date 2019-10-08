عربي ودولي

بيونغ يانغ: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء أي محاولة لبحث إجراءاتنا الدفاعية

| وكالات

الأربعاء, 09-10-2019

أكدت كوريا الديمقراطية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي محاولة لمجلس الأمن الدولي لإثارة نقاش حول مسألة «إجراءاتها للدفاع عن النفس».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مندوب كوريا الديمقراطية الدائم لدى الأمم المتحدة كيم سونغ قوله: إن «إثارة هذه المسألة ستعزز رغبتنا في الدفاع عن سيادتنا».
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا دعت إلى عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي في وقت لاحق أمس لبحث الاختبار الذي أجرته كوريا الديمقراطية الأسبوع الماضي على صاروخ بالستي زاعمة أن هذا الاختبار يشكل «انتهاكاً خطراً» لقرارات الأمم المتحدة.
ودعا سونغ كلاً من بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى الأخذ بالحسبان توقيت خطوتها، مشدداً على أنه يجب على هذه الدول أن «تدرك أننا لن نقف أبداً مكتوفي الأيدي إزاء أي محاولة لبحث إجراءاتنا الدفاعية».
وكانت كوريا الديمقراطية أطلقت بنجاح الخميس الماضي صاروخاً جديداً من طراز «بوكغوكسونغ 3» من غواصة قبالة خليج وونسان على البحر الشرقي للبلاد.
وتؤكد بيونغ يانغ أن كل ما تقوم به يأتي في إطار الدفاع عن النفس في مواجهة التهديدات العدائية الأميركية العلنية.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 09-10-2019

القضاء على إرهابيين وتدمير أنفاق لهم في كركوك … الرئيس العراقي يدعو للحوار

الأربعاء, 09-10-2019

القضاء على عدد من مرتزقة العدوان السعودي في الجوف اليمنية … أرقام مروعة عن حجم الخسائر في الاقتصاد اليمني جراء العدوان

الأربعاء, 09-10-2019

السيسي: الممارسات أحادية الجانب تضر بمصالح شرق المتوسط

الأربعاء, 09-10-2019

الخارجية الفلسطينية: حرب الاحتلال على الزيتون جزء من مخططات التهويد … وقفات تضامنية في فلسطين دعماً للأسرى

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock