السوريون في كوبا يحيون الذكرى 46 لحرب تشرين التحريرية … سفير تشيكي سابق: سياسة أردوغان تجاه سورية عدوانية

اعتبر السفير التشيكي السابق في تركيا توماش لانييه أن سياسة رجب طيب أردوغان تجاه سورية عدوانية، وأن أهدافه بعيدة التحقيق، في وقت أحيت السفارة السورية في كوبا الذكرى الـ46 لحرب تشرين التحريرية.

وقال لانييه، حسب وكالة «سانا»: إن «أردوغان يعاني مشاكل كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي وبالتالي محاولته عرض عضلاته من خلال الاعتداء على الأراضي السورية تهدف إلى تحقيق نقاط ومكاسب لدى الرأي العام التركي وهو ما يبدو بعيداً عن التحقق».

وأشار إلى أن أردوغان وعبر سياساته يتصف بالعدوانية، مؤكداً أن ثمن هذه السياسات والمغامرات سيكون باهظاً لتركيا على مختلف الصعد.

وفي سياق آخر، أحيت السفارة السورية في كوبا الذكرى الـ46 لحرب تشرين التحريرية، وقال المشاركون خلال الفعالية، التي أقيمت في دار السكن السوري في العاصمة هافانا، حسب «سانا»: إن «حرب تشرين التحريرية شكلت نقطة انطلاق نقلت أمتنا من مرحلة الهزائم إلى عهد الانتصارات»، منوهين بالإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب وداعميه.

وحضر الفعالية، وزير التعليم العالي الكوبي السابق فرناندو فيزينو آليفريت ومدير إدارة إفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية الكوبية السفير هيكتور إغارزا، ورئيس جمعية الصداقة العربية الكوبية البروفيسور رودريغو اكفاريز كامبراس وعدد من الضباط المتقاعدين الذين كانوا في عداد القوات الكوبية التي شاركت في حرب تشرين التحريرية وحشد من الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات الكوبية وأبناء الجالية السورية.

وأشار رئيس هيئة أركان الدفاع المدني في القوات المسلحة الكوبية الجنرال رامون باردو غيرا إلى الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب، مؤكداً ثقته الكاملة بأن النصر المؤزر لسورية على هذا الإرهاب بات وشيكاً.

ومن جانبه، لفت الموجه السياسي للقوات الكوبية التي شاركت في حرب تشرين التحريرية العقيد المتقاعد بيدرو آنيبال، إلى أنه يتذكر بكل فخر واعتزاز مشاركته إلى جانب الجيش العربي السوري في معارك الشرف والبطولة في حرب تشرين التحريرية، معرباً عن تمنياته بالنصر لرفاق السلاح في الجيش العربي السوري.

وأكّد السفير السوري في كوبا إدريس ميا، أن حرب تشرين شكلت نقطة تحول مهمة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني حطم فيها المقاتل العربي السوري مقولة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، وقال: «إن قواتنا المسلحة تواصل مسيرة الانتصارات والإنجازات في حربها التي تخوضها منذ أكثر من 8 سنوات في مواجهة التنظيمات الإرهابية وداعميها ومموليها».

وأضاف: «إننا في سورية نقدر عالياً مشاركة نخبة من القوات المسلحة الكوبية إلى جانب رفاقهم في السلاح من أبطال الجيش العربي السوري في معارك حرب تشرين التحريرية، الأمر الذي يعكس عمق علاقات الأخوة والصداقة بين البلدين والشعبين الشقيقين التي أرسى أسسها القائد المؤسس حافظ الأسد والزعيم الراحل فيدل كاسترو».