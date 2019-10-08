نادين تحسين بيك تتحدث عن طلاقها

تحدثت الفنانة السورية النجمة نادين تحسين بيك للمرة الأولى عن طلاقها من زوجها الموسيقي وسيم الإمام، لافتة إلى أنها من طلب الانفصال عنه وفضلا أن يكونا أصدقاء.

وأكدت خلال أحد اللقاءات التلفزيونية أن علاقتها بزوجها كأصدقاء أفضل من حياتهما كزوجين، وقالت: «هذا هو الأنسب إلينا واتفقنا على الانفصال بعد أن صار هناك برود كثير في علاقتنا».

وأضافت: «هو محترم وراقٍ ولكن الانفصال كان اقتراحاً في البداية والحياة صارت روتينية وأنا من وضعت حداً لهذا البرود فاقترحت الانفصال ووصلنا لهذه النتيجة».