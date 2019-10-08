برجك اليوم – الأربعاء 09 تشرين الأول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أنت تستقبل ضيوفاً من خارج بلدك أو تفكر بسفر مجد لأمورك المهنية أو المالية، فأنت في قلب التجمعات المرحة وربما تعد لأفراح قد تؤثر في حياتك الأسرية والعائلية.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار الانتقاد وجعل الشريك يبدو مخطئاً لن يجعلك تربح المعركة بل تخسرها، فلا تفقده لأنك عصبي، وعش وفقاً لأولوياتك وقيمك ولا تهتم لمخالفة الآخرين لك في الرأي.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تسير إلى أهدافك ومهامك بطريقة جيدة فاستمتع بتحقيق أهدافك واستمتع بمحبة المحيط وتقديرهم مع من له قدرة على فهمك وفهم توجهاتك وآرائك وقد تحقق حلماً طالما راودك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز وضعك العائلي جيد فالجميع ملتف حولك يساعدك ويمنحك المحبة والحنان، فحاول أن تمد يدك وتطلب المساعدات وأقنع المحيط بكفاءتك وبوجهة نظرك فالحظوظ مساعدة للتغيير.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب نشاطك غير متوقع، وتغيرات سريعة تتلاحق اليوم، فانتبه من الاستعجال، فاليوم ليس مناسباً للشجارات أو الخلافات فقد يكون هناك بعض المضايقات.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول قد تشعر أحياناً أنك تعمل كثيراً دون أن تنال مدحاً ولكن هذا ليس واقعاً، فمن يعمل ويبذل الجهود ينل المكاسب ولو بعد حين فاحذر من التسرع والانفعال.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول حاول مصارحة المحيط بما يدور في داخلك فأنت حازم وتستفيد تماماً من كل ما يحصل حولك، فلا خاب من استشار، اسمع النصائح من مجربين ومن مختصين وخذ قرارك على هذا الأساس.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني رفّه عن نفسك ولا تستسلم للتشاؤم أو للقلق، راقب تحركاتك وكن متحسباً للصحة، ولا تقرر قرارات مصيرية حاول أن تجعل الأحداث حولك تقرر عنك على الأقل اليوم.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول هذه فترة تمنحك الطاقة والحيوية والإرادة الحرة للوصول إلى تحقيق أمنية مع أنك، ستحتاج إلى تثبيت مركزك وحماية ممتلكاتك لتنجز أعمالك بسرعة وبثقة.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني الحقيقة أن وضعك المالي قد يدخل في إرباكات ولذلك انتبه إلى دخلك وادخر ما استطعت، وخفف من الإنفاق إذا استطعت فقد تضطر لنفقات إضافية تنفقها على صحتك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط اليوم تشعر أنك مفعم بالحياة وأن ما مضى قد مضى وربما يكون هناك مفاجأة تنتظرك، وقد يحمل لك استقراراً عاطفياً تأمل به أو استقراراً نفسياً وعائلياً، فاليوم للتغيير في شكلك وحياتك.